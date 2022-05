Zamet ma ponad dwukrotnie większy portfel zamówień niż rok temu

Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie producent wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu, Zamet w 2021 roku pozyskała kontrakty o łącznej wartości 235 mln zł, co oznacza wzrost aż o ponad 120 proc. w ujęciu rocznym.

Grupa kapitałowa Zamet osiągnęła w 2021 roku 163,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz wygenerowała 60 tys. zł skonsolidowanego zysku netto. W samym czwartym kwartale ubiegłego roku grupa wygenerowała 44,5 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz odnotowała zysk netto w wysokości 658 tys. zł.

W 2021 roku Zamet pozyskał kontrakty o łącznej wartości 235 mln zł w stosunku do 106,1 mln zł w 2020 roku.

Spółka podała, że miniony rok 2021 był z perspektywy ostatnich lat jednym z najbardziej wymagających, biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne, dotyczące otoczenia biznesowego.

- Działo się tak głównie za sprawą wpływu pandemii na branżę, w której Zamet prowadzi działalność, a także z uwagi na wskaźniki makroekonomiczne, szczególnie inflację, wzrost kosztów pracy i cen surowców, które w minionym roku obrotowym powodowały ogromną presję kosztową w działalności Zametu - podała spółka w komunikacie.

Priorytetowym celem w minionym roku dla spółki było odbudowanie portfela zamówień, jak również optymalne wykorzystanie czasu spowolnienia rynkowego.

- Wskutek podejmowanych działań w drugiej połowie 2021 roku, pod koniec roku obserwowaliśmy wyraźne przyspieszenie w zakresie kontraktowania zleceń – przede wszystkim z segmentu morskiej energetyki wiatrowej, hutnictwa oraz segmentu osprzętu do maszyn ciężkich. W konsekwencji w ubiegłym roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości 235 mln zł w stosunku do 106 mln zł w roku 2020. To oznacza, że wyzwania roku 2022 będą dotyczyć przede wszystkim odbudowania marży, pozyskania zasobów ludzkich oraz konieczności radzenia sobie z problemami łańcucha dostaw, biorąc pod uwagę skutki okropnej, niesprawiedliwej wojny w Ukrainie, spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej na naszych wschodnich sąsiadów - wskazuje prezes Zametu Artur Jeziorowski.

