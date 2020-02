Zapowiedziano "The Complex" - pierwszy interaktywny film sci-fi

Studio Wales Interactive zapowiedziało "The Complex", które ma być " pierwszym interaktywnym filmem science fiction". Według firmy podjęte przez widza decyzje wpłyną na relacje między postaciami, przebieg poszczególnych scen i zakończenie fabuły - podał serwis IGN.

Znane z gier wideo wykorzystujących grę aktorską, takich jak "Late Shift", studio Wales Interactive zapowiedziało, że "The Complex" opowie interaktywną historię, toczącą się tuż po zaatakowaniu Londynu bronią biologiczną. Widz ma się wcielić w specjalistkę od nanonauki dr Amy Tenant, zamkniętą wraz z innymi pracownikami w laboratorium kryjącym niebezpieczny sekret.

Śledząc fabułę widz będzie mógł wybierać, jak odnosić się do poznanych postaci. Film ma zapamiętywać m.in. cechy osobowości czy bliskość relacji poszczególnych bohaterów, by oceniać, w którą stronę potoczy się akcja.

Każda wymiana zdań ma poprawić bądź osłabić relację z daną postacią, w zależności od przyjętego sposobu postępowania i statusu rozmówcy. Różnie potoczyć się mogą zarówno poszczególne sceny jak i cała fabuła, która może się zakończyć na osiem różnych sposobów.

Za scenariusz "The Complex" odpowiada znana z pracy nad "Opowieścią podręcznej" Lynn Renee Maxcy. Reżyserem jest Paul Raschid, a w rolach głównych wystąpią: Michelle Mylett ("Bad Blood"), Kate Dickie ("Gra o Tron") i streamerka z serwisu Twitch posługująca się pseudonimem LeahViathan.

IGN wskazał na podobieństwo między filmem "The Complex" i interaktywnym odcinkiem serialu Netfliksa "Black Mirror" - "Bandersnatch". Serwis dodał jednak, że produkt reklamowany jako interaktywny film ma jednak więcej wewnętrznych systemów, co upodabnia go bardziej do gier wideo takich jak "Life Is Strange 2" czy produkcji studia Telltale.

"The Complex" będzie miało swoja premierę 31 marca, na platformach PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.