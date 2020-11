Zapraszamy na konferencję o otwartych danych

"The Future is Data. Przyszłość to dane" to konferencja organizowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Jej głównym celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat szans i wyzwań w zakresie otwierania danych, promocja ich potencjału oraz zachęcenie do ich wykorzystywania w innowacyjnych produktach i usługach. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych ekspertów. Wydarzenie odbędzie się 19 listopada od godz. 9.