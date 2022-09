Zapraszamy na naszą najnowszą konferencję

Konferencja Nowy Przemysł 4.0 to propozycja dla szerokiego grona odbiorców zainteresowanych cyfrowym przyspieszeniem, najnowszymi technologiami i przyszłością przemysłu w Polsce.

W programie konferencji m.in.: przełomowe technologie i ich zastosowania, najciekawsze rozwiązania dla fabryk przyszłości, wdrożenia - w konkretnym ujęciu, doświadczenia i porady dla tych, którzy wchodzą na ścieżkę cyfrowej modernizacji produkcji.

Konferencja „Nowy Przemysł 4.0” będzie jednym z głównych punktów programu Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki Toolex (4-6 października 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach).

Portal WNP.PL będzie relacjonował wydarzenia towarzyszące targom Toolex - chodzi o specjalistyczne konferencje, prestiżowy konkurs i ważny raport o zmianach zachodzących w polskim przemyśle.

W konferencji wezmą udział zarządzający przedsiębiorstwami przemysłowymi i produkcyjnymi, a przede wszystkim - praktycy: dyrektorzy produkcji, plant menedżerowie, inżynierowie wszelkich specjalności, wdrożeniowcy, integratorzy i inni specjaliści na co dzień realizujący w swoich macierzystych zakładach ideę Przemysłu 4.0 w polskich realiach.

Ich partnerami w debatach staną się przedstawiciele firm specjalizujących się w robotyzacji i automatyzacji, dostawcy technologii dla Przemysłu 4.0, firmy szkoleniowe i doradcze oraz przedstawicieli instytucji finansujących inwestycje w Industry 4.0.

– W tym roku chcemy w dużej mierze skupić się na idei Przemysłu 4.0, czyli szeroko pojętej implementacji zaawansowanych procesów cyfryzacji i digitalizacji w produkcji. Do tego problemu będziemy chcieli podejść wieloaspektowo, dyskutując o szansach, wyzwaniach i ograniczeniach dla cyfrowego przyspieszenia w polskim przemyśle – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Zobacz, jak to działa

Uczestnicy konferencji porozmawiają m.in. o tym, jak pokonywać bariery wykorzystywania technologii Przemysłu 4.0 w polskiej gospodarce i czy okres po pandemii, a także o tym, czy niestabilne obecnie otoczenie makroekonomiczne to dobry akurat czas na przyspieszenie. Zwrócimy też uwagę na czynności, które można i warto automatyzować; na adekwatne dla specyfiki biznesu, elastyczne, perspektywiczne rozwiązania i wyposażanie; wreszcie na zdobywanie przez załogi nowych kompetencji.

W agendzie debaty oczywiście nie zabraknie refleksji nad znaczeniem technologii tak przełomowych dla współczesnej produkcji, jak sztuczna inteligencja, Big Data czy Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT).

Forma konferencji? Nowoczesna i urozmaicona: organizatorzy zapewnią uczestnikom multimedialny i bezpośredni kontakt z technologiami, twórcami i użytkownikami - zgodnie z hasłem: „Zobacz i przetestuj – jak technologie Przemysłu 4.0 działają w praktyce”.

Wśród uczestników będą przedstawiciele biznesu, nauki, finansów

Do tej pory udział w konferencji Nowy Przemysł 4.0 potwierdzili opiniotwórczy przedstawiciele przedsiębiorstw i uczelni. Wśród nich: Andrzej Korpak, prezes zarządu Stellantis Gliwice, Robert Stobiński, członek zarządu ds. transformacji cyfrowej w firmie Amica, Krzysztof Gablankowski, plant manager w ZF Częstochowa, Andrzej Cholewa, członek zarządu Track Tec, Krzysztof Kwaśny, odpowiedzialny m.in. za łańcuchy dostaw i kadry w Toyota Motor Manufacturing Poland, a także Jarosław Gracel, prezes zarządu, i Agnieszka Politańska, dyrektor personalna firmy Astor czy Michał Jarczyński, prezes zarządu Arctic Paper.

Finanse i inwestorów reprezentować będą m.in. Katarzyna Sobótka z Claritas Investment oraz Agnieszka Kania, dyrektor departamentu klientów korporacyjnych w ING Lease.

Z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji do Katowic przyjedzie prezes Andrzej Dulka.

Z sektora nauki udział w konferencji potwierdzili Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELab w wydziale nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawiciele Politechniki Śląskiej: Arkadiusz Mężyk, rektor, Anna Timofiejczuk, dziekan wydziału mechanicznego technologicznego, Andrzej Soldaty, dyrektor Centrum Przemysłu 4.0 oraz Paweł Kasprowski, koordynator Priorytetowego Obszaru Badawczego POB2 – Sztuczna Inteligencja i Przetwarzanie Danych.

Można i warto już się zarejestrować

Trwa już również rejestracja na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki Toolex, w ramach których zaplanowano konferencję „Nowy Przemysł 4.0”. Dopełnienie tej formalności otwiera możliwość uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach towarzyszących Tooleksowi.

Toolex to należy do największych w Polsce imprez targowych, poświęconych głównie branży obrabiarek oraz narzędziowej. Podczas wydarzenia wystawcy prezentują najnowsze rozwiązania związane z technologią obróbki. 14. edycja zaplanowana na 4-6 października 2022 r. - po raz pierwszy odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Kompetencje, technologie i raport

Z targami związane są - poza konferencją Nowy Przemysł 4.0 - także inne ciekawe wydarzenia.

5 października organizatorzy zapraszają na konferencję „Tech and Job”, podejmującą problematykę polskiego rynku pracy inżynierów i specjalistów.

W jej ramach zostaną poruszone tematy dotyczące aktualnych problemów branży - m.in. najbardziej poszukiwanych specjalności inżynierskich oraz tego, w jakie nowe kompetencje powinien być "wyposażony" inżynier przyszłości, by sprostać wyzwaniom wciąż przyspieszającej cyfryzacji.

W ramach konferencji rozstrzygnięty zostanie konkurs „The Best of Industry 4.0”, w dwóch kategoriach. Pierwsza to zakład produkcyjny, w którym najlepiej realizowana jest idea „fabryki przyszłości”, gdzie skutecznie implementowane są technologie Przemysłu 4.0; druga to technologie i rozwiązania wprowadzające przemysłowych użytkowników na nowy, wyższy poziom.

Laureatów poznamy podczas wieczornej gali 4 października wieńczącej konferencję Nowy Przemysł 4.0 (także w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach).

W trakcie targów Toolex swoją premierę będzie miał - specjalnie na tę okazję przygotowany przez dziennikarzy portalu WNP, we współpracy z innymi portalami Grupy PTWP - raport „Produkcja 4.0. Praktyki firm w Polsce”, oparty na wywiadach z menedżerami ponad 20 wiodących krajowych firm przemysłowych różnych branż oraz z ekspertami w dziedzinie Przemysłu 4.0.

