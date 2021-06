Zarabiają na graniu w gry. Polski start-up ze śmiałymi planami

Gamehag to serwis, który nagradza komputerowych graczy za ich aktywność. Wkrótce swój model biznesowy ma przenieść także na inne branże, korzystając z rozpędu, jaki zyskał m.in. dzięki naszemu konkursowi Start-up Challenge - wynika z zapowiedzi, jakie złożył w rozmowie z WNP.PL Paweł Węgierski, dyrektor ds. technologii i współzałożyciel start-upu.

- Jesteśmy start-upem, który zasadniczo finansuje się z własnych przychodów, choć mieliśmy też małą inwestycję na samym początku i drugą - krótko po starcie. Patrząc z perspektywy czasu: na pewno nie bylibyśmy w tym samym miejscu bez tych inwestycji.Obecnie poszukujemy inwestora, który pomoże nam w realizacji kolejnych planów i pomysłów. Nie chcemy osiadać na laurach; wiemy, że branża, w której jesteśmy, cały czas rośnie, a nasz zespół ma mnóstwo pomysłów, jak najwięcej ugryźć z tego tortu.- Przez ostatni czas skupialiśmy się mocno na rozwoju produktu. Za sprawą pandemii w ciągu kilku pierwszych jej miesięcy zarobiliśmy bardzo dużo.Później niestety te przychody zmalały, ale to tylko zmotywowało nas, by jak najszybciej doprowadzić do końca nowy projekt. Chcieliśmy zrobić nową wersję platformy, która będzie lepiej skalowalna na różne kraje i rynki.Ostatecznie sfinalizowaliśmy to pod nową marką. To projekt Gifty.gg, czyli platforma bardzo podobna do Gamehaga, tyle że mocno uproszczona. Użytkownicy zdobywają tu - w zamian za zrealizowane zadania - darmowe gry.Rozwijamy się zatem, bo mamy świadomość, że rynek, na którym działamy, jest duży i wciąż możemy pozyskiwać nowych użytkowników. Zamierzamy zresztą przenieść formułę naszej platformy także na inne branże i uruchomić tam nowe brandy. Tu jednak nie chcę na razie zdradzać szczegółów, żeby nie ułatwiać pracy konkurencji...Na pewno jednak przyszłościowo nie chcemy operować tylko w gamingu. Zamierzamy zdywersyfikować portfel naszych przychodów.- Pierwsze miesiące pandemii były szalone - mieliśmy przychody o ponad 100 proc. wyższe niż normalnie. Później, wraz z redukowaniem pandemicznych restrykcji, obroty nam spadały, bo mniej użytkowników było zainteresowanych takim produktem.Teraz znajdujemy się w takim momencie, że znowu restrykcje maleją, ale jednocześnie nie wiadomo, jak sytuacja się rozwinie za jakiś czas... Jesteśmy więc gotowi na różne możliwości rozwoju sytuacji.- Wspomnienia ze Start-up Challenge są dla nas bardzo miłe. Wygrana w tym konkursie była bardzo dużym wyróżnieniem, no i pokazała, że nasz projekt ma sens nie tylko dla młodych graczy, ale też dla klienta biznesowego.Dzięki wygranej w Start-up Challenge mieliśmy okazję dołączyć do programu mentoringowego InCredibles, dzięki któremu poznaliśmy mnóstwo świetnych osób z całego świata. Takie mentoringowe one-to-one w jeszcze większym stopniu otworzyło nam głowy na dalszy rozwój...