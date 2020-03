Zarobki mężczyzn i kobiet różnią się również w IT

Specjalistki IT w Polsce średnio zarabiają więcej niż ich koleżanki w innych zawodach, ale i w tej branży zarobki mężczyzn i kobiet różnią się od siebie. W grupie najbardziej pożądanych przez pracodawców specjalistów, z 2-5 letnim doświadczeniem, luka płacowa wynosi 10 proc.

Średnie zarobki programistek w zależności od stażu pracy wahają się od 4 tys. do 9 tys. zł netto. Z ankiety No Fluff Jobs wynika, że średnio kobiety w IT zarabiają ponad 6,2 tys. zł netto, ale ich oczekiwana pensja to średnio prawie 8,7 tys. zł netto.

Najwyższe zarobki deklarują kobiety pracujące na umowach B2B, średnio 10,5 tys. złotych netto. Panie pracujące w oparciu umowy o pracę zarabiają natomiast 7,9 tys. zł na rękę.

Polskie programistki znają średnio 4 języki programowania - dokładnie tyle samo, ile deklarują ich koledzy z branży. Kobiety kodują głównie w JavaScripcie (29 proc.), w Javie (25 proc.), C# (12 proc.) i Python (6 proc.).

Dane takie podaje raport "Kobiety w IT", opracowany przez portal z ogłoszeniami o pracy w tej branży No Fluff Jobs.

62 proc. kobiet z branży IT pracuje w średnich i dużych firmach, a tylko co dwudziesta kobieta wybiera małą lub mikrofirmę. Aż 76 proc. ankietowanych przez No Fluff Jobs pań deklaruje, że pracuje na umowie o pracę. W oparciu o umowę B2B pracuje 17 proc. pań, choć chciałoby nawet 30 proc. z nich.

"B2B wiąże się z możliwością wyższych zarobków, prostszym rozliczeniem w przypadku pracy dla wielu kontraktorów i innymi udogodnieniami takimi jak na przykład elastyczność zatrudnienia. Między usługodawcą a usługobiorcą nie nawiązuje się stosunek pracy, co z pewnością ułatwia pogodzenie wielu zawodowych i pozazawodowych obowiązków oraz zachowanie work-life balance" - zauważyła dyrektor operacyjna No Fluff Jobs Magdalena Gawłowska-Bujok.

70 proc. ankietowanych kobiet zadeklarowało, że pracuje z biura, ale ma możliwość pracy zdalnej. Tylko co piąta specjalistka IT może pracować wyłącznie w biurze.

Polskie programistki znają średnio 4 języki programowania - dokładnie tyle samo, ile deklarują ich koledzy z branży. Kobiety kodują głównie w JavaScripcie (29 proc.), w Javie (25 proc.), C# (12 proc.) i Python (6 proc.).

Z ankiety wynika, że 4 proc. kobiet w branży IT pełni funkcję menedżera. To wynik niemal identyczny jak w przypadku mężczyzn (niecałe 5 proc.). Różnic płciowych nie widać również w kwestii specjalizacji najwięcej kobiet i mężczyzn pracuje w backendzie, a na drugim miejscu Frontend. Większy udział kobiet niż mężczyzn występuje jednak na stanowiskach testerskich, które reprezentuje 17 proc. kobiet w branży wobec 7 proc. mężczyzn.

Z raportu "Kobiety w IT" wynika, że panie nieco później rozpoczynają naukę programowania niż mężczyźni. 38 proc. ankietowanych zaczęło w wieku 16-20 lat; po 30. roku życia naukę zaczęło zaledwie około 6 proc. pań. Źródłem nauki dla połowy kobiet były studia (dwa razy więcej niż w przypadku mężczyzn). 40 proc. kobiet przebranżowiło się, by pracować w IT. Spośród nich dwie trzecie mają za sobą studia z nauk ścisłych i przyrodniczych, a co piąta studiowała wcześniej nauki społeczne.

Jak zauważyła Dominika Janecka z No Fluff Jobs, kluczowymi powodami dla tych pań, które decydują się na przebranżowienie są lepsze zarobki i większe możliwości rozwoju.

Problemem przy zmianie branży, według ankietowanych, jest mała liczba ofert pracy skierowana dla początkujących. Żadna z respondentek nie powołała się natomiast na ograniczenia w dostępie kobiet do branży IT.

Ankieta w wersji online została przeprowadzona przez No Fluff Jobs w styczniu i w lutym 2020 r. Wzięło w niej udział 2,1 tys. osób. Ponadto w ankiecie w wersji online skierowanej do kobiet niepracujących w IT przeprowadzonej w lutym 2020 r. wzięło udział 600 respondentek.