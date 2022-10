Żaryn o ataku hakerskim: wygląda to na działania, które miały na celu sparaliżowanie witryny senackiej

Znamy tę sytuację, służby prowadzą swoje działania. Analizują ten incydent - podkreślił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn odnosząc się do czwartkowego ataku hakerskiego na senackie serwery. Dodał, że wygląda to na działania, które miały na celu sparaliżowanie funkcjonowania witryny senackiej.

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP w rozmowie z PAP odniósł się do czwartkowego ataku hakerskiego na senackie serwery. "Znamy tę sytuację, służby prowadzą swoje działania. Analizują ten incydent. Taka niedostępność strony senackiej została zidentyfikowana przez nas. Dalsze kroki to ustalanie natury tych działań" - powiedział Stanisław Żaryn.

"Na ten moment nie przesądzamy, z czym mieliśmy do czynienia, ale wygląda to na próbę zablokowania serwisu, czyli działania intencjonalne w cyberprzestrzeni, które miały na celu sparaliżowanie funkcjonowania witryny senackiej" - wyjaśnił. Dodał przy tym, że nie ma żadnych informacji, żeby to wydarzenie powodowało "jakieś ryzyka związane z kradzieżą, bądź też przełamaniem zabezpieczeń systemów w Senacie".

"W czwartek, 27 października br. w godzinach przedpołudniowych miał miejsce atak DDoS na serwery, utrzymujące stronę internetową Senatu RP. Atak miał charakter wielokierunkowy, w tym między innymi z terenu Federacji Rosyjskiej" - podało w komunikacie Centrum Informacyjne Senatu.

Jak zaznaczono, wdrożone zostały procedury bezpieczeństwa, a w chwili obecnej serwis internetowy funkcjonuje normalnie.

"Nie wiem, czy to wynika z naszej wczorajszej uchwały o uznaniu władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny, czy to tylko koincydencja, ale trwa silny atak hakerski na nasze serwery" - mówił w czwartek przed południem marszałek Senatu Tomasz Grodzki podczas obrad Izby.

Senat w środę przyjął uchwałę o uznaniu władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny. Uchwała wzywa także społeczność międzynarodową do udzielenia wsparcia Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu prowadzącemu dochodzenia wobec osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Ukrainie.