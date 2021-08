Zaskakujące wyniki badań japońskich naukowców. Popularna potrawa może hamować koronawirusa

Naukowcy z Tokyo University of Agriculture and Technology odkryli, że enzym znajdujący się w natto, produkcie spożywczym wytwarzanym ze sfermentowanej soi, może hamować zdolność wirusa wywołującego COVID-19 do infekowania komórek. Wciąż nie jest jednak jasne czy samo spożywanie potrawy może zapobiec chorobie, ponieważ eksperyment przeprowadzono na hodowanych komórkach.