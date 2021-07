Zatrzymanie najlepszych w IT kosztuje. Dziś konkurujemy z całym światem

- Musimy być gotowi na rosnące wskaźniki rotacji i możliwy wzrost kosztów zatrudnienia, będący wynikiem zwiększonych nakładów na rozwój i innowacje oraz większej wyceny umiejętności specjalistów IT na rynku światowym. Ostatecznie ich wzrost cenach usług informatycznych odczują klienci - mówi w rozmowie z WNP.PL Łukasz Czernecki, wiceprezes informatycznej firmy Euvic.

Z jednej strony dla polskich firm IT oznacza to dużo większe możliwości realizacji projektów poza granicami kraju i zwiększenie wolumenu sprzedaży, z drugiej – to „zniesienie granic” ułatwiło dostęp do talentów IT z całego świata – w tym do polskich programistów, którzy nadal uważani są za jednych z najlepszych na świecie.Jednocześnie zapoczątkowało globalny trend wyrównywania stawek wynagrodzeń. Dziś konkurujemy o pracownika nie tylko z firmami działającymi na rynku polskim. Do walki o najlepszych dołączyły także zagraniczne firmy. Jeśli będziemy mieli z taką sytuacją do czynienia dłużej, przy rosnącym deficycie specjalistów IT, możemy mieć faktycznie spory problem. Na razie – sytuację delikatnie odczuwamy, ale jest to jeszcze ten moment, w którym możemy nią zarządzać.Wyzwaniem dla pracodawcy staje się zatem utrzymanie pracownika i stworzenie dla niego propozycji, która będzie bardziej atrakcyjna od tej, jaką może otrzymać od firm zagranicznych. Rynek IT to od lat rynek pracownika. Sytuacja zawsze przysparzała wielu wyzwań, teraz jest ich z pewnością więcej. Musimy być gotowi na rosnące wskaźniki rotacji i możliwy wzrost kosztów zatrudnienia, będący wynikiem zwiększonych nakładów na rozwój i innowacje oraz wyższej wyceny umiejętności specjalistów IT na rynku światowym. Zarządzanie tą sytuacją oczywiście będzie musiało się odbić na cenach usług informatycznych. Ostatecznie ich wzrost odczują klienci.- To zależy od skali organizacji. Wytłumaczenie tej sytuacji znajdziemy w raportach mówiących o motywacji pracowników. Oczywiście niezwykle ważna jest stawka godzinowa. Pamiętajmy jednak, że sektor IT to jest miejsce bardzo ambitne, pełne ludzi chcących się rozwijać. A rozwój dla ludzi w branży to ciekawe projekty, nowe technologie, wychodzenie ze strefy komfortu, dostęp do szkoleń.Projektowość istnieje, ale ona wynika z prostej sytuacji – pracownik w pewnym momencie osiąga nasycenie wiedzą. Jego odejście z organizacji nie musi oznaczać negatywnych doświadczeń związanych z danym pracodawcą. Powodem jest potrzeba dalszego rozwoju, zdobywania nowej wiedzy. Na pewno w organizacjach mniejszych projektowość zacznie doskwierać bardzo szybko. Jeśli nie możemy zaproponować pracownikom jasnej ścieżki kariery, nowych projektów, programów rozwojowych, spodziewajmy się, że bardzo szybko zacznie rozglądać się za nowymi możliwościami.Grupa Euvic to ponad 25 spółek współtworzących ofertę w ramach pięciu filarów biznesowych: Software Development, Team Leasing, Infrastruktura IT, Innowacje oraz Performance (digital marketing). Grupa zatrudnia ponad 3,5 tys. pracowników różnych specjalizacji. Na tle rynku mamy unikalną ofertę, która stwarza wiele ciekawych możliwości projektowych w ramach wspomnianych pięciu filarów. Pracujemy niemalże we wszystkich technologiach, dla klientów z praktycznie wszystkich branż. Świadczymy usługi zarówno dla dużych korporacji, jak i dla start-upów. To oferta nie tylko dla klientów Grupy, to także atrakcyjna propozycja dla jej pracowników – szerokie spektrum możliwości rozwoju i pracy w różnorodnych projektach IT, innowacyjność i stabilność.Czy mamy ambicję, by pracownicy zostawali z nami na 15-20-30 lat? Tak. Czy jest to realne? Oczywiście, że nie. Okres przywiązania do pracodawcy będzie się skracał, przede wszystkim dlatego, że specjalista IT ma dziś więcej możliwości. Nawet jeśli realizowany przez niego projekt jest w skali kraju innowacyjny, perspektywa pracy dla firm ze Stanów, Szwecji czy Azji i chociażby spotkanie z inną kulturą są bardzo kuszące, a ciekawość – naturalna.- "Kto nie idzie do przodu, ten się cofa". Świat się zmienia i nie jest to zmiana spokojna, powolna. Dynamika przemian, jakie zachodzą w biznesie, wszechobecna cyfryzacja, globalizacja rynku pracy, konsolidacja rynku – nie pozwalają na „postój”. IT ma rozwój w swoim DNA. Jedne technologie starzeją się, inne zyskują na popularności. Stale zmieniające się potrzeby i oczekiwania użytkowników wymuszają wprowadzanie innowacji i rozwój istniejących już rozwiązań lub tworzenie zupełnie nowych.Nieoferowanie pracownikom możliwości uczestniczenia w tych przemianach i coraz ciekawszych projektach, a tym samym blokowanie ich rozwoju, jest równoznaczne z tym, że będą szukać takich możliwości gdzie indziej.- Przede wszystkim nie ograniczałbym się do Wschodu. Dobry, ciekawy projekt otwiera nam ścieżki do pracowników na całym świecie. Rynki wschodnie to jest jeden z oczywistych kierunków poszukiwania nowych kandydatów. Euvic myśląc o Wschodzie, nie zakłada ściągania pracowników do Polski. Myślimy bardziej o tworzeniu lokalnych centrów kompetencji i szukaniu lokalnych partnerstw.Ale rozwiązaniem problemu braku kadr jest nie tylko wychodzenie poza rynek polski . Wizja tego, że technologii, którą dziś tworzymy, za kilka lat nie będzie miał kto utrzymać, dotyczy całego świata.Dziś nie jesteśmy w stanie zapełnić tej luki tylko i wyłącznie absolwentami studiów. Nasze uczelnie nie mają takiej "wyporności". Spójrzmy na to, co się dzieje na świecie. Globalne korporacje, takie jak Facebook, Google, Microsoft, oprócz tego, że tworzą centra kompetencji, realizują szereg działań pobocznych i programów CSR. Mają za zadanie zaktywizować grupy społeczne, które dziś nie wiążą swojej przyszłości z IT, ale odpowiednio zachęcone i zmotywowane zaczynają coraz chętniej angażować się w takie inicjatywy.Zachęcajmy zatem do przebranżowienia, zasilajmy kobiece szeregi specjalistów IT, uczmy programowania nie tylko studentów, ale i dzieci już na wczesnym etapie edukacji, stawiajmy na różnorodność. To jest coś, co możemy zacząć robić już dziś.- Rok 2016 a rok 2021 to są dwie różne rzeczywistości. Polski system edukacji faktycznie przygotowuje ludzi bardziej teoretycznie niż praktycznie. Trudno mówić tutaj o problemie z „jakością” absolwentów – to jakość na miarę programu studiów, czyli w głównej mierze przygotowania teoretycznego, które zazwyczaj jest na dość wysokim poziomie.Zdecydowanie brakuje podejścia bardziej praktycznego, które w znakomity sposób uzupełniłoby tę akademicką jakość.Ale i to na szczęście powoli się zmienia. Uczelnie coraz chętniej korzystają z narzędzi i platform umożliwiających pracę na realnych, zaczerpniętych ze świata biznesu case’ach, nierzadko sięgają po współpracę z biznesem, korzystają z programów stażowych i praktyk. Co ważne – coraz więcej firm dostrzega wagę takiej współpracy. Dzięki temu już na etapie kształcenia przygotowujemy studentów do realnych wyzwań i rozwijamy kompetencje zgodnie z aktualnymi potrzebami i wymaganiami pracodawców. Oczywiście potrzeby są zdecydowanie większe, ale każdą zmianę w tym zakresie oceniam na plus.O ile na program studiów nie mamy wpływu, to na tworzenie miejsc i warunków pracy, sprzyjających dalszemu rozwojowi absolwentów, już tak. To jest jednak indywidualne zadanie każdego pracodawcy.- Budżety przeznaczone na aktywizację społeczną dziś powoli zaczynają działać. Tworzone są programy namawiające do przebranżowienia, ich inicjatorami są głównie prywatne biznesy i ministerstwa. Mamy coraz więcej inicjatyw edukacyjnych, w przedszkolach i szkołach pojawiają się zajęcia programowania, dostępnych jest wiele platform do samodzielnej nauki. Czy to wystarczy? Z pewnością nie. Mamy jeszcze wiele w tym temacie do zrobienia. Rozwiązujemy problemy punktowo, a wydaje się, że potrzebujemy rozwiązań systemowych. Jednak od czegoś trzeba zacząć i każda aktywność w tym zakresie jest ważna.Myślę jednak, że to stereotypowe myślenie o IT jest już raczej rzadkością. Obecność technologii w życiu codziennym trochę je odczarowało. Świadomość tego, co faktycznie kryje się za IT, jest coraz większa.Każdy, kto chciałby wejść do tego świata, znajdzie w informatyce coś dla siebie. Zapewne nie każdy zostanie developerem czy inżynierem zaawansowanej technologii. To są te dziedziny, które wymagają bardzo dużej wiedzy, długiej edukacji i praktyki. Ale cyfrowa transformacja to nie tylko programowanie. To analiza procesów biznesowych, odpowiednie metody zarządzania, projektowanie i zarządzanie zmianą…- Musimy zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy. Trudno wymagać, żeby zajęcia w podstawówce prowadził doświadczony programista. To, jak zakładam, są pojedyncze przypadki. Moje doświadczenie pokazuje, że osoby pracujące na poziomie nauczania podstawowego czy średniego to są osoby z odpowiednią wiedzą, rzadziej doświadczeniem programistycznym w projektach komercyjnych, i bardzo zmotywowane do tego, by uczyć i pomagać dzieciakom odkrywać nowe dziedziny. Oni zrobią absolutnie wszystko, by ich uczniowie stawiali się coraz lepsi. Kieruje nimi pasja, zainteresowania i swojego rodzaju misja.Wielu nauczycieli informatyki w Polsce zwyczajnie nigdy nie miało nic wspólnego z branżą IT i dużymi projektami informatycznymi, ale są z technologią za pan brat, rozumieją ją. To wystarczy, aby tę ciekawość zaszczepić u dzieci i młodzieży szkolnej. Sprawdzeniem, czy dany młody człowiek wejdzie w świat informatyki czy nie, jest przede wszystkim nauka podstaw programowania. Tu z pomocą nauczycielom przychodzi właśnie technologia. Na rynku funkcjonuje coraz więcej rozwiązań, które dają nauczycielom pełen zestaw narzędzi. Oni wcale nie muszą aktywnie programować, by prowadzić zajęcia z programowania.- Jednym ze start-upów należących do Grupy Euvic jest PixBlocks. Stworzył on kompleksowe środowisko do nauki programowania od podstaw, aż do zaawansowanych zagadnień języka Python. Na ten moment jest wykorzystywane w 25 proc. szkół podstawowych. Pozwala nauczycielom nawet bez przygotowania informatycznego na prowadzenie zajęć z podstaw programowania. Dodatkowo oferuje im certyfikowane szkolenia, gotowe zadania i scenariusze zajęć. Do wyboru mają dla najmłodszych grę planszową i aplikację Pixblocks dla różnych grup wiekowych – od prostej zabawy do przygotowania do matury i tworzenia zaawansowanych gier.To doskonały przykład. Widzimy, że w momencie, w którym pojawia się narzędzie pozwalające dzieciom rozwijać umiejętności i zainteresowania, nauczyciele są na tyle zdeterminowani, by otwierać dzieciakom okno na świat i sami wchodzą w te procesy.- To jest coś, czego nie zmienimy ad hoc. Możemy się denerwować, że szkoły nie nadążają, że się nie zmieniają. Kreatywność ludzi, ich chęć poznawania nowych rzeczy pozwala mieć nadzieję, że nie jest aż tak źle, jak nam się wydaje. Oczywiście to nie rozwiązuje problemu. Za 10 lat będziemy musieli poradzić sobie z ogromną luką kadrową na rynku. Jednak rozwiązania, jakie się w szkołach pojawiają i ludzie, którzy chcą z nich korzystać, dają sygnał, że nie spełnią się najczarniejsze scenariusze. Wydaje się, że przy wsparciu państwa możemy na pewnym poziomie ten problem rozwiązać.Pandemia dała nam szansę. Zmieniła (być może trochę wymusiła tę zmianę) podejście nauczycieli do wykorzystywania nowych technologii. Teraz musimy tylko te zmiany wykorzystać – rozpędzić cyfrową transformację edukacji i wykorzystać ogromny potencjał edtech.- Edukacja podstawowa ma swoje ramy, które nie zawsze pozwalają odblokować potencjał dziecka. Dlatego rodzice stoją dziś przed sporym wyzwaniem. Muszą znaleźć odpowiedź na pytanie, jak pomóc swoim dzieciom, jak rozwijać ich zainteresowania, umiejętności, talenty, jak planować dalszą edukację.Odpowiedzią jest dość szeroka oferta zajęć dodatkowych, z których mogą skorzystać. To obszar, który w ostatnich latach przeszedł ogromną przemianę. Dane Światowego Forum Ekonomicznego pokazują, że zawód tutora (prywatny nauczyciel, korepetytor – przyp. red.) jest siódmym najszybciej rosnącym zawodem.Digitalizacja edukacji otworzyła nam nowe drzwi. Dziś siedząc w Warszawie, możemy uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela z Los Angeles. Jeśli rodzic chce zmotywować dziecko i rozwijać jego umiejętności, może znaleźć taką formę zajęć pozaszkolnych, które rozwiną jego potencjał. Nie ograniczają go lokalizacja, czas, logistyka.Oczywiście nie przekreślam edukacji ustrukturyzowanej, jednak jeśli chcemy rozwijać potencjał dziecka, powinniśmy sięgać dalej, po inne, nowe możliwości. Ostatecznie kwestią czasu jest, kiedy zmiany w sylabusach, metodologii, materiałach dydaktycznych i sposobie prowadzenia zajęć będą naturalnym procesem.