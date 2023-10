Zautomatyzować można niemal każdy proces, ale nie zawsze się to opłaca

Decyzja o automatyzacji i robotyzacji musi być przemyślana i zaplanowana. Nie zawsze procesy te będą się bowiem opłacać - mówili uczestnicy sesji "Robotyzacja i automatyzacja", która odbyła się 3 października w ramach Konferencji Nowy Przemysł 4.0 w Katowicach.

- Teoretycznie wszystko da się zautomatyzować, ale nie wszystko się opłaca - podkreślał podczas sesji "Robotyzacja i automatyzacja", która miała miejsce podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0, Paweł Adamowicz, dyrektor fabryki suszarek do ubrań BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego.

- Ważne jest planowanie. Trzeba próbować przewidzieć, co może pójść nie tak. Nie należy do sprawy podchodzić tak, że automatyzujemy, a potem się zobaczy, co z tego wyniknie - mówił podczas sesji Wojciech Derda, prezes teamtechnik Polska.

- Na robotyzację trzeba też przygotować zespoły ludzi i zarządzać zmianą - dodał Andrzej Garbacki, wiceprezes zarządu ds. robotyzacji w firmie Astor.

3 i 4 października 2023 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywa się konferencja Nowy Przemysł 4.0. To dwa dni debat, prezentacji i spotkań na temat kluczowych szans i wyzwań, jakie stoją przed polskim przemysłem. Częścią konferencji są 15. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX.

Zwrócił również uwagę na to, że automatyzacja może postępować na przykład tam, gdzie mamy do czynienia z dużymi gabarytami, czy też z ostrymi krawędziami. Wówczas procesy automatyzacji będą też korzystne w kontekście bezpieczeństwa pracy.

- Poprawa warunków pracy, jakość i opłacalność - to może decydować o automatyzacji - mówił Paweł Adamowicz.

Wojciech Derda, prezes teamtechnik Polska wskazał, że ważne są cele, który stawia sobie podmiot nabywający daną linię technologiczną. A celów, które wyznaczają sobie inwestorzy, jest całe mnóstwo. Kiedy na przykład brakuje pracowników, wtedy trzeba pewne procesy automatyzować. Albo na przykład wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie czegoś wyprodukować bez maszyny. Wyzwaniem jest to, żeby podążać za oczekiwaniami rynku i modyfikować produkcję tak, żeby pozostawać konkurencyjnym.

- Istotna jest też kwestia, jak automatyzowalny jest dany produkt - zaznaczał Wojciech Derda. - Budowa powtarzalnych linii jest istotna. Jednak jeżeli powielamy dany proces, to i tak linia się różni, bowiem jest to inny zakład. Ważne jest więc planowanie. Trzeba próbować przewidzieć, co może pójść nie tak - podkreślał.

Nie należy do sprawy podchodzić tak, że automatyzujemy, a potem się zobaczy, co z tego wyniknie. Zatem niezwykle istotny jest proces planowania.

Trzeba uświadomić pracownikom, że robot nie przyczyni się do ich zwolnienia z pracy, tylko uczyni ją lżejszą

- Jeżeli chodzi o racjonalne robotyzowanie, to należy zwrócić uwagę na pewne aspekty - mówił Andrzej Garbacki, wiceprezes zarządu ds. robotyzacji w firmie Astor. - Trzeba przygotować zespoły ludzi i zarządzać zmianą. Należy przygotować zespoły mentalnie i wytłumaczyć, że robot nie zwalnia - zaznaczył.

Należy zatem uświadomić pracownikom, że robot nie przyczyni się do ich zwolnienia z pracy, tylko uczyni ją lżejszą i bardziej komfortową.

- Trzeba przygotować procesy technologiczne, by móc je automatyzować poprzez robotyzację. Ile zastosowań, tyle robotów na świecie. Prym wiodą roboty sześcioosiowe - wskazywał Andrzej Garbacki. - Naśladują to, co potrafi dłoń człowieka. Czyli robot wykonuje zadanie, jakie wcześniej wykonywał człowiek. Z kolei roboty czteroosiowe mają nieco ograniczone ruchy, ale służą do przenoszenia i układania na paletach - wyjaśniał.

Robotyzowane są także procesy spawania i zgrzewania. A także procesy malowania, lakierowania czy klejenia. Robotów używa się także przy procesach składania czy skręcania określonych elementów.

Ostatnio sporo mówi się o cobotach. Coboty to rodzaj robotów umożliwiający ich współpracę z ludźmi na jednym obszarze dzięki zastosowaniu odpowiedniego systemu bezpieczeństwa i sieci czujników.

Cobotyka to 3 proc. światowego rynku robotyki. To pewna modna nisza, o której wiele się mówi w kontekście Przemysłu 4.0.

Natomiast z uwagi na kwestie dotyczące bezpieczeństwa, coboty nie mogą pracować zbyt szybko. Andrzej Garbacki przypomniał również, że w inwestowaniu w automatykę i robotykę należy się kierować zwrotem inwestycji. Często najdroższy dostawca daje najkrótszy zwrot z inwestycji.

Dominika Kawala, dyrektor zakładów, 3M SuperHub we Wrocławiu, podkreślała, że im trudniejszy proces automatyzacji, tym jest on droższy. Klienci muszą zatem myśleć racjonalnie i wybierać do automatyzacji te obszary, które będą miały sens długofalowo. Trzeba weryfikować oczekiwania, trzeba na przykład wiedzieć, jak bardzo chce się zwiększyć produktywność. Rozwiązania dostawcy muszą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klienta.

Przy instalowaniu nowej linii trzeba wkalkulować trudne początki

Dominika Kawala wskazała również, że przy instalowaniu nowej linii trzeba wkalkulować trudne początki i to, że przez kilka tygodni produktywność może być niższa. Trzeba bowiem nauczyć pracowników współpracy z danym urządzeniem. Poza tym czasem zdarzają się awarie. A naprawa nowej linii może trwać dłużej niż naprawa linii, którą pracownicy zdołali już poznać.

Linie zautomatyzowane wymagają nowych kompetencji. Aspekt finansowy dla pracowników potrafiących obsługiwać nowe urządzenia jest ważny, ale liczy się także komfort pracy.