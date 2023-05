Zawieszona na giełdzie spółka zwiększa przychody, ale generuje stratę

ASM Group jest spółką publiczną jednak notowania jej akcji są zawieszone na giełdzie w Warszawie od października 2021 roku. W minionym roku osiągnęła przychody netto na poziomie 254,8 miliona złotych i zanotowała stratę netto przekraczającą 3,5 miliona złotych

ASM Group jest spółką działającą według modelu holdingowego zarządzania spółkami zależnymi, które specjalizują się w kompleksowych usługach wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Działa w Polsce, ale także we Włoszech, Austrii, Szwajcarii i w Niemczech.

Ze względu na przedłużające się prace audytorskie prezentację wyników firmy przysunięto z 30 kwietnia na 12 maja, jednak tego terminu także nie dopełniono i dopiero nad ranem dzień później opublikowano komunikaty giełdowe dotyczące 2022, ale także 2021 roku.

Akcje ASM Group od 4 października 2021 roku są zawieszone na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oznacza to, że spółka ma nadal status publicznego podmiotu jednak przez kilkanaście miesięcy handel akcjami jest wstrzymany. Pomimo tego spółka nadal prowadzi działalność operacyjną.

Zastrzeżenia KNF (Komisji Nadzoru Finansowego) i GPW dotyczą braku jasności co do faktycznego składu akcjonariatu. Przedłużające się postępowania sądowe w tej sprawie uniemożliwiają przywrócenie notowań.

Dodatkowo spółka nie złożyła w terminie sprawozdań finansowych za 2021 roku. Poddane one zostały ponownemu badaniu przez audytora i opublikowane z rocznym opóźnieniem. Stało się to równocześnie z podaniem do publicznej wiadomości wyników jednostkowych i skonsolidowanych za 2022 rok.

Z zaprezentowanych danych wynika, że ASM Group w 2022 roku miała przychody skonsolidowane na poziomie 254,8 miliona złotych wobec 250 milionów rok wcześniej. W 2021 roku spółka zanotowała 3,08 miliona złotych, a rok później odnotowano stratę na poziomie 3,56 miliona złotych.

Teraz zaprezentowane wyniki bieżące oraz z lat minionych zostaną poddane analizie i dopiero wtedy poznamy ewentualne decyzje dotyczące ewentualnego odwieszenia notowań akcji ASM Group na giełdzie.