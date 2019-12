Zbadano czym się kierują firmy przy wyborze dostawcy internetu

Dla przedsiębiorców kluczowym kryterium przy wyborze dostawcy internetu jest szybkość przesyłu danych (44 proc.), cena usługi jest natomiast na drugim miejscu (35 proc.) – wynika z badania przygotowanego przez Nexerę i Gfk.

Z badania wynika, że mniej znaczącymi, ale wciąż branymi pod uwagę kryteriami przy wyborze dostawcy internetu są dostępność (6 proc.), miesięczny limit danych (5 proc.) oraz stabilność łącza (4 proc.). Odpowiedź "inne" wskazało 6 proc. respondentów.

Badanie przeprowadzone przez hurtowego operatora telekomunikacyjnego, budującego szerokopasmową sieć światłowodową na obszarach, gdzie dostęp do szybkiego internetu jest utrudniony lub ograniczony, udział wzięło ponad 400 przedsiębiorców z czterech regionów: Kujaw z Pomorzem i Mazowszem, Warmii i Mazur, Łódzkiego oraz Świętokrzyskiego.

W poszczególnych regionach prędkość najważniejsza okazała w Łódzkim, gdzie wskazało na nią 59 proc. respondentów. W regionie Świętokrzyskim było to 52 proc., w Warmińsko-Mazurskim 41 proc., a regionie Kujaw z Pomorzem i Mazowszem - 35 proc. Na Kujawach, Pomorzu i Mazowszu to cena okazała się najważniejsza (37 proc.). Cenę w Warmińsko-Mazurskim wskazało 35 proc. badanych, w Świętokrzyskim 34 proc., a w Łódzkim 31 proc.

Jak się okazuje, szybkość internetu jest ważniejsza od jego ceny także dla użytkowników domowych, chociaż różnica nie jest tak duża, jak w przypadku przedsiębiorców. 41 proc. respondentów badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej uznało, że szybkość internetu jest kluczowym kryterium przy wyborze dostawcy. Za ceną usługi opowiedziało się 38 proc. badanych.

"Szybkość oraz stabilność łącza to kluczowe parametry decydujące o możliwości korzystania np. z przechowywania danych w chmurze, współpracy zdalnej z pracownikami czy outsourcingu usług IT. Według danych Cisco w 2019 r. użytkownicy sieci globalnie generowali miesięcznie 201 eksabajtów danych (1 eksabajt to 1 000 000 000 gigabajtów), a ruch ciągle rośnie. Nieustanny transfer ogromnych ilości danych stawia bardzo wysokie wymagania łączom internetowym. Przedsiębiorstwa niedysponujące dostępem do sieci o wystarczających parametrach nie mają możliwości nadążenia za postępującą cyfryzacją, co w dłuższej perspektywie może negatywnie wpłynąć na ich pozycję na rynku" - podkreślił prezes zarządu Nexery Jacek Wiśniewski.

W badaniu uwzględniono również rodzaj łącza. Wśród firm najpopularniejszym okazało się stałe łącze stacjonarne, z którego korzysta 88 proc. respondentów. Pozostałe metody połączenia z siecią są rzadko wykorzystywane jako podstawowe - odpowiedź "stałe łącze radiowe" wybrało 8 proc. przedsiębiorców, a "łącze mobilne" zaledwie 4 proc.