Zbliża się konferencja Nowy Przemysł 4.0. Zobacz, kto weźmie udział

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

W konferencji wezmą udział zarządzający przedsiębiorstwami, przede wszystkim praktycy: dyrektorzy produkcji, plant menedżerowie, inżynierowie wszelkich specjalności, wdrożeniowcy, integratorzy.

Partnerami przedsiębiorców w debatach będą m.in. przedstawiciele firm specjalizujących się w robotyzacji i automatyzacji, dostawcy technologii dla Przemysłu 4.0

Konferencja Nowy Przemysł 4.0 zbliża się wielkimi krokami - odbędzie 4-5 października 2022 roku w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Będzie jednym z głównych punktów programu Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki Toolex (4-6 października 2022 r.).

Bogaty program konferencji, przedsiębiorcy i dostawcy technologii dla Przemysłu 4.0

W programie konferencji są m.in. nowe technologie i ich zastosowania, najciekawsze rozwiązania dla fabryk przyszłości, wdrożenia - w konkretnym ujęciu, doświadczenia i porady dla tych, którzy wchodzą na ścieżkę cyfrowej modernizacji produkcji.

Wśród nich będą m.in.: Andrzej Cholewa, członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju Trak Tec; Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji; Krzysztof Gablankowski, plant manager w ZF Group / ZF Częstochowa; Jarosław Gracek, prezes firmy Astor; Kinga Marczak, dyrektor ds. sprzedaży Personnel Service, i Andrzej Korpak, prezes zarządu Stellantis Gliwice.

Bez nowych technologii, w tym digitalizacji, nie może się obejść nawet tak klasyczna branża, jak budownictwo kolejowe.

- Wykorzystując modelowanie 3D (cyfrowy bliźniak) i wydruki 3D, skracamy czas i koszty oraz zmniejszamy liczbę pomyłek - stwierdził dr Andrzej Cholewa w wywiadzie dla WNP.PL. - Cyfryzacja w budownictwie kolejowym nie ogranicza się do projektowania urządzeń. Na znaczeniu zyskają zaawansowane metody diagnostyczne oparte na diagnostyce zdalnej. Wykorzystywać ona będzie algorytmy sztucznej inteligencji (AI).

Partnerami przedsiębiorców w debatach będą przedstawiciele firm specjalizujących się w robotyzacji i automatyzacji, dostawcy technologii dla Przemysłu 4.0, firmy szkoleniowe i doradcze oraz przedstawicieli instytucji finansujących inwestycje w Industry 4.0.

Sztuczna inteligencja, Big Data i przemysłowy Internet Rzeczy

Uczestnicy konferencji porozmawiają m.in. o tym, jak pokonywać bariery wykorzystywania technologii Przemysłu 4.0 w polskiej gospodarce i czy okres po pandemii, a także o tym, czy niestabilne obecnie otoczenie makroekonomiczne to dobry akurat czas na przyspieszenie.

Zwrócimy też uwagę na czynności, które można i warto automatyzować; na adekwatne dla specyfiki biznesu, elastyczne, perspektywiczne rozwiązania i wyposażanie; wreszcie na zdobywanie przez załogi nowych kompetencji.

Rozwiązania Przemysłu 4.0. (P4.0) znakomicie nadzorują proces produkcji. Skanery, czujniki, zaawansowane sterowniki PLC i wymiana informacji między maszynami na różnych poziomach zapobiegają powstawaniu błędów, w tym tzw. Poka Yoke (wynikającym z pomyłek). Obniża to koszty produkcji i podnosi prestiż niezawodności marki.

W agendzie debaty oczywiście nie zabraknie refleksji nad znaczeniem technologii tak przełomowych dla współczesnej produkcji, jak sztuczna inteligencja, Big Data czy przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT).

W ramach konferencji rozstrzygnięty zostanie konkurs „The Best of Industry 4.0”, w dwóch kategoriach. Pierwsza to zakład produkcyjny, w którym najlepiej realizowana jest idea „fabryki przyszłości”, gdzie skutecznie implementowane są technologie Przemysłu 4.0; druga to technologie i rozwiązania wprowadzające przemysłowych użytkowników na nowy, wyższy poziom.