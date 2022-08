Zbliża się przełom w sposobie działania świata biznesu

Przedsiębiorstwa, które nie włączą się aktywnie w rozwijanie nowych obszarów, będą musiały dostosować się do realiów stworzonych przez innych. Nadążając za rozwojem obecnych trendów technologicznych, polskie firmy mają szansę na przyspieszenia transformacji cyfrowej i ekspansji międzynarodowej - ocenia dla WNP.PL Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce.

W metaversum, które łączy świat realny z wirtualną rzeczywistością, na konsumentów czekają niespotykane dotychczas doświadczenia i możliwości interakcji społecznych, pracy, edukacji, zakupów i rozrywki.

Transformację przejdzie proces zarządzania łańcuchami dostaw, a nowe interakcje pomiędzy użytkownikami cyfrowych przestrzeni prawdopodobnie przełożą się na zmianę ich potrzeb.

Możemy spodziewać się, że w perspektywie 10 lat pojawią się pierwsze miasta w metaversum, w których mieszkańcy będą mogli załatwić m.in. wszelkie sprawy urzędowe.

Czym jest metaverse lub metaversum, bo obie nazwy funkcjonują jako określenie wirtualnej, rozszerzonej rzeczywistości?

Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce: - Metaversum jest połączeniem światów rzeczywistego i wirtualnego, które staje się możliwe dzięki spektrum takich technologii, jak rozszerzona rzeczywistość, blockchain, cyfrowy bliźniak czy przetwarzanie brzegowe. Na konsumentów czekają w nim niespotykane dotychczas doświadczenia i możliwości interakcji społecznych, pracy, edukacji, zakupów i rozrywki. Rozwój środowiska metaversum daje firmom zupełnie nowe możliwości budowania relacji z klientami, poprawy efektywności wytwarzania produktów i usług oraz ścieżki dotarcia do odbiorców.

Oprócz ogromnego potencjału, który upatrujemy w tym rozwiązaniu, niesie ono ze sobą wiele wyzwań. Przedsiębiorstwa, które nie włączą się aktywnie w rozwijanie nowych obszarów, będą musiały dostosować się do realiów stworzonych przez innych. Natomiast nadążając za rozwojem obecnych trendów technologicznych, polskie firmy mają szansę na wykorzystanie dostępnych rozwiązań do przyspieszenia transformacji cyfrowej i ekspansji międzynarodowej. Sukces funkcjonowania w metaversum będzie zależał także od tego, czy trafnie odczytają one nowe potrzeby klientów.

Na jakim etapie rozwoju jest koncept metaverse?

- Obecnie powstaje wiele platform opartych na nowych technologiach cyfrowych. Już teraz są one często postrzegane jako warstwy świata metaversum, które w przyszłości utworzą jedną, wieloplatformową, wirtualną rzeczywistość. Dzięki temu powstaną nowe przestrzenie biznesowe w świecie wirtualnym, które będą miały swoje kontinuum w rzeczywistości. W Accenture postrzegamy metaversum jako kontinuum przenikających się i współoddziałujących na siebie obszarów technologii, wirtualnej rzeczywistości oraz kanałów konsumenckich.

My już działamy we własnej przestrzeni w metaversum The Nth Floor (N-te piętro), w której pracownicy firmy przechodzą przez proces onboardingu, uczestniczą w warsztatach zorientowanych na rozwój zawodowy, zdobywają nowe kompetencje oraz spotykają się i integrują. Szacujemy, że w tym roku w metaversum będzie pracować ponad 150 tys. nowych pracowników – już od pierwszego dnia pracy.

Czytaj: Metaversum. Tak będzie wyglądał nowy cyfrowy świat

Przełom w funkcjonowaniu biznesu

Jaki to może mieć wpływ na świat biznesu, na firmy?

- Uważam, że dzięki podobnym innowacjom technologicznym, wkrótce dokona się przełom w dotychczasowym funkcjonowaniu świata biznesu, a firmy zyskają niezwykłą możliwość współtworzenia przyszłości.

Początki tych zmian widać już dzisiaj. Przykładowo, chińska agencja informacyjna Xinhua opracowała wirtualny newsroom z cyfrowym prezenterem, rozwiązanie bazujące na sztucznej inteligencji (AI). Taki prezenter przekazuje najnowsze informacje 24 godziny na dobę. Z kolei ośrodek narciarski Vail Ski w Kolorado, za pomocą technologii cyfrowego bliźniaka i monitoringu, zwiększył stopień wiarygodności prognozy warunków narciarskich, co – jak przewiduje – przełoży się na wydłużenie sezonu w kurorcie o 25 proc.

Metaverse wymaga technologii. Z jakich już dziś korzysta, a czego jeszcze brakuje?

- Według badań Accenture, 98 proc. kadry kierowniczej uważa, że postęp technologiczny ma większy wpływ na długoterminową strategię organizacji niż zjawiska ekonomiczne, polityczne czy społeczne. Rozwiązania – jak 5G, ambient computing, czyli koncepcja „przetwarzania w otoczeniu” i dostarczania informacji przez rozproszoną infrastrukturę IT, rzeczywistość rozszerzona czy materiały inteligentne – wnikają w kolejne sfery naszej rzeczywistości i przyczyniają się do zmian w biznesie. Wraz z przenikaniem technologii do naszego życia, zaczynamy pojmować otoczenie w kategoriach technologicznych, nadając niespotykanego do tej pory znaczenia kwestiom kontroli, automatyzacji i personalizacji.

Obecnie, kiedy po zamknięciu laptopa czy odstawieniu komórki mamy przekonanie, że pozostawiamy wirtualny świat, jesteśmy w stanie tolerować luki i niedoskonałości w systemie legislacyjnym dotyczącym funkcjonowania w internecie. Natomiast w miarę zacierania się granic między światem realnym i wirtualnym obawy dotyczące ochrony prywatności, bezpieczeństwa danych oraz wpływu nowego środowiska cyfrowego na życie jego użytkowników będą coraz bardziej uzasadnione.

Sztuczna inteligencja będzie w metaversum niezbędnym narzędziem w wielu incydentach krytycznych, związanych z cyberbezpieczeństwem i zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego wykorzystania nowych technologii, m.in. przez deepfake'i czy boty. Firmy będą miały znaczący wpływ na przygotowanie konsumentów do doświadczeń w metaversum i budowę ich zaufania do nowej przestrzeni.

Czytaj: Technologie metaverse kreują oszczędności w przemyśle

Przyszłość metaverse - odpowiedzialna przestrzeń cyfrowa

Jakie są perspektywy metaverse. Jaki przyjmie on kierunek rozwoju w najbliższych latach?

- Na obecnym etapie nie ma wytyczonych kierunków i gotowych modeli funkcjonowania firm w metaversum. Jest to nowy obszar, który nie posiada jeszcze odpowiednich regulacji. Zmian należy spodziewać się zarówno w sprzedaży produktów, jak i w świadczeniu usług.

Transformację przejdzie również proces zarządzania łańcuchami dostaw, a nowe interakcje pomiędzy użytkownikami cyfrowych przestrzeni prawdopodobnie przełożą się na zmianę ich potrzeb. Z ankiety przeprowadzonej przez Accenture wśród ponad 4600 liderów świata biznesu i technologii z 23 branż w 35 krajach wynika, że już dziś 71 proc. kadry kierowniczej uważa, iż metaversum będzie mieć w przyszłości pozytywny wpływ na ich organizację, a 42 proc. z nich jest zdania, że pojawienie się metaversum spowoduje przełom lub znaczącą transformację ich działalności.

Możemy spodziewać się, że w perspektywie 10 lat pojawią się pierwsze miasta w metaversum, w których mieszkańcy będą mogli przykładowo załatwić wszelkie sprawy urzędowe. Pierwszym miastem, które opublikowało strategię metaverse, jest Seul.

Czytaj: Metaverse czeka na przepisy

Powstaną też pierwsze biblioteki, które będą udostępniać swoje zasoby poprzez wirtualną rzeczywistość czy pierwsze studia uniwersyteckie i kursy w metaversum.

W obszarze biznesowym przewidujemy bardzo duży rozwój technologii cyfrowych bliźniaków, czyli tworzenia cyfrowych kopii fizycznej infrastruktury – to także należy traktować jako element metaversum.

Stworzenie odpowiedzialnej cyfrowej przestrzeni, w której będą obowiązywać takie wartości, jak bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój, ochrona prywatności, odpowiedzialne użytkowanie oraz poszanowanie różnorodności, zależy od dzisiejszych wyborów przedsiębiorców. Ich współpraca nad rozwojem metaversum będzie wyznacznikiem jego kształtu w przyszłości.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym