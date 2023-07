Zbliżają się gamingowe żniwa

Lato w tej branży nie oznacza spowolnienia. Z jednej strony trwają coroczne letnie akcje promocyjne na cyfrowych platformach dystrybucyjnych, z drugiej - branża szykuje się na jesień, bo to będzie czas gamingowych żniw.

Polscy - i nie tylko polscy gracze - czekają na premierę dodatku do Cyberpunka.

Duże produkcje pobudzają wyobraźnię i emocje, ale koniunkturę polskiego rynku budują przychody ze sprzedaży gier mobilnych, społecznościowych i przeglądarkowych.

Najwięcej premier nowych gier pojawi się jesienią.

Bez wątpienia w polskim świecie gamedev sporo dziś się dzieje. Zaledwie kilka dni temu spółka Silk Road Games, jedyny europejski dystrybutor gier na rynku chińskim, której współzałożycielem jest Robert Lewandowski, ogłosiła wprowadzenie do Chin polskich gier.

To trzy popularne produkcje - Cooking Simulator PC, stworzona przez Big Cheese Studio, Ultimate Fishing Simulator PC, wyprodukowana przez Ultimate Games oraz House Flipper PC produkcji Frozen District.

Nowe życie zyskuje właśnie Wiedźmin, przede wszystkim dzięki premierze nowego sezonu serialu o takim właśnie tytule w serwisie streamingowym Netflix. To od dawna perła w koronie CD Projekt. Pod koniec maja spółka ogłosiła przecież, że grę Wiedźmin 3: Dziki Gon kupiło już ponad 50 milionów graczy z całego świata.

- Dodając do tego dwie pierwsze części przygód Geralta - cała trylogia sprzedała się w ponad 75 milionach kopii. Siła tej franczyzy bardzo nas cieszy, szczególnie w kontekście przyszłych projektów w ramach wiedźmińskiego uniwersum - mówił wtedy Adam Kiciński, prezes CD Projekt.

Wiedźmin ma drugie życie w oczekiwaniu na Widmo Wolności

Faktem jest jednak, że wydarzenie, na które czekają setki tysięcy graczy to premiera dodatku do popularnej gry Cyberpunk 2077, także wyprodukowanego przez CD Projekt. Podczas niedawnego Summer Game Fest 2023 zapowiedziano, że dodatek, czyli Widmo Wolności, ukaże się 26 września 2023 roku na Xbox Series X/S, PlayStation 5 i PC - od razu na trzech głównych platformach sprzedaży internetowej - GOG, Steam oraz Epic Games Store.

Wraz z ogłoszeniem daty premiery ruszyła przedsprzedaż - tytuł można zakupić osobno za 29,99 dolarów lub w zestawie z podstawową wersją gry Cyberpunk 2077, która będzie wymagana do gry w dodatek.

Mniejsze gry, mniejszych studiów i na urządzenia mobilne - to dziś tendencja dominująca

Cyberpunk to sztandarowy projekt polskiej branży gamedev - i bez wątpienia ten, który odniósł tak wielki sukces i przyniósł producentowi miliony złotych z tantiem, mimo początkowej wizerunkowej klapy związanej z bugami. Ale jeśli chodzi o tegoroczne trendy, to "w największym stopniu koniunkturę polskiego rynku budują przychody ze sprzedaży gier mobilnych, społecznościowych i przeglądarkowych" – piszą w swoim raporcie specjaliści z PMR Market Experts.

Przykładem może być Ten Square Games. Spółka, która wyprodukowała mobilne gry takie jak Let’s Fish, Fishing Clash, Wild Hunt i Hunting Clash, tylko w czerwcu miała przychody szacowane na około 5 mln dolarów. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, tylko w sklepie Google Play grę Fishing Clash pobrano ok. 900 tys. razy, a w App Store było kolejnych 200 tys. pobrań.

Ale na światowym rynku dzieje się znacznie więcej. Wystarczy wymienić nadchodzące, równie głośne jak Cyberpunk, premiery wyprodukowane przez zachodnie studia. Pod koniec sierpnia do sprzedaży ma trafić Baldur's Gate 3, wydana na PC i PS5, we wrześniu Mortal Kombat 1 na PC, PS5, Xbox Series X/S i Switch), a w październiku - Assassin's Creed Mirage szykowany na PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 oraz Xbox One). Na tym oczywiście nie koniec - w listopadzie będzie miała miejsce premiera kolejnej odsłony osławionej gry Call of Duty.