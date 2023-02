Na Uniwersytecie w Tampere (Finlandia) zbudowano latającego robota w kształcie owada. W przyszłości może on być wykorzystany do zapylania roślin. Zanik owadów zapylających uważa się za zagrożenie dla różnorodności biologicznej i produkcji żywności.

Pierwszego latającego robota zbudowali właśnie naukowcy z Uniwersytetu w Tamperee

Rozwój polimerów reagujących na bodźce daje nowe możliwości tworzenia kolejnej generacji małych, sterowanych bezprzewodowo robotów. Inżynierowie wykorzystują już te materiały do budowy małych robotów, które potrafią chodzić, pływać i skakać. Pierwszego latającego robota zbudowali właśnie naukowcy z Uniwersytetu w Tampere (Finlandia). Może on latać dzięki wiatrowi i jest kontrolowany przez światło.

Hao Zeng oraz Jianfeng Yang ze wspomnianej uczelni stworzyli latającego robota w ramach projektu "FAIRY - latający aerorobot stworzony z materiałów reagujących na światło" ("FAIRY - Flying Aero-robots based on Light Responsive Materials Assembly"). "Robot jest wyposażony w miękki siłownik, który jest wykonany z reagującego na światło ciekłokrystalicznego elastomeru, który indukuje otwieranie lub zamykanie elementów służących do latania" - wyjaśnia Hao Zeng. - "Może być zasilany i kontrolowany przez źródło światła, takie jak wiązka laserowa lub dioda LED".

Powstała konstrukcja ma kilka cech biomimetycznych. Oto szczegóły

Latający robot w kształcie owada, opracowany przez Zenga i Yanga, ma kilka cech biomimetycznych. Ze względu na niewielką wagę - 1,2 mg, może z łatwością unosić się na wietrze.

Projekt jest dopracowywany, ale do rozwiązania pozostało jeszcze wiele kwestii praktycznych. Na przykład to, jak precyzyjnie kontrolować miejsce lądowania i jak ponownie wykorzystać urządzenia i poddać je biodegradacji.

Twórcy latającego robota odnieśli się też do pytania o możliwość jego wykorzystania w przyszłości - sugerując zastosowania w rolnictwie. "Brzmi to jak science fiction, ale eksperymenty potwierdzające słuszność koncepcji, zawarte w naszych badaniach, pokazują, że opracowany przez nas robot stanowi ważny krok w kierunku realistycznych zastosowań nadających się do sztucznego zapylania" - powiedzieli twórcy tego projektu.

"Miałoby to ogromny wpływ na rolnictwo na całym świecie, ponieważ utrata owadów zapylających, z powodu globalnego ocieplenia, stała się poważnym zagrożeniem dla różnorodności biologicznej i produkcji żywności" - podsumowuje Zeng.