Zdaniem Spotify nowa usługa Apple zagraża konkurencji

Spotify skrytykował amerykański koncern za wprowadzenie nowej usługi Apple One, czyli atrakcyjnego cenowo pakietu zawierającego kilka aplikacji, w tym Apple Music, Apple TV czy iCloud. Zdaniem szwedzkiego koncernu Apple wykorzystuje swoją dominującą pozycje, żeby promować własne produkty.

Chodzi o nową usługę Apple One, którą koncern przedstawił podczas wtorkowej konferencji Time Flies. Apple One umożliwia użytkownikom wykupienie za korzystną cenę pakietu, zawierającego takie aplikacje, jak Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus oraz iCloud, chociaż koncern zapowiada, że w ramach usługi internauci będą mogli łączyć też inne programy firmy.

Spotify opublikował oświadczenie, w którym zaprotestował przeciwko usłudze i nazwał ją "zagrożeniem dla zbiorowej wolności". Szwedzki koncern zarzucił Apple wykorzystywanie dominującej pozycji na rynku do promowania własnych produktów oraz stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych i wezwał urzędy ds. konkurencji do podjęcia pilnych działań w celu ograniczenia monopolistycznych działań Apple'a.

"Jeśli tego typu praktyki nie będą kontrolowane, spowodują nieodwracalne szkody w społeczności programistów" - przekonuje w oświadczeniu Spotify.

W odpowiedzi na zarzuty, Apple oświadczył, że usługa Apple One została wprowadzona tylko i wyłącznie z myślą o klientach, żeby umożliwić im łatwiejszy i tańszy dostęp do subskrypcji.

W marcu 2019 r. Spotify złożył do Komisji Europejskiej skargę na monopolistyczne praktyki Apple'a. W czerwcu tego roku komisarz UE ds. cyfryzacji Margrethe Vestager poinformowała, że Komisja Europejska wszczęła dwa postępowania antytrustowe dotyczące koncernu, jedno z nich dotyczy zasad działania App Store, drugie - App Pay. Odrębne postępowania w sprawie Apple'a prowadzone są też w USA.