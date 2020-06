Zdigitalizowane firmy łatwiej przechodzą przez kryzys

Digitalizacja złagodziła skutki kryzysu w tych firmach, które postawiły na nią jeszcze przed epidemią. Możliwość dostosowywania pracy linii produkcyjnych do zmieniających się potrzeb daje przedsiębiorcom szansę utrzymania produkcji w sytuacjach kryzysowych. W spokojniejszych czasach ułatwia dostosowanie się do coraz szybszych zmian na rynku - mówi Piotr Ciemięga, koordynator współpracy z branżą automotive, Siemens.

Czytaj także: Roboty spawające auta EV zbierają pół miliona fragmentów danych na minutę Działanie według założeń Industry 4.0 sprawia, że firma staje się lepiej przygotowana do elastycznej produkcji. Dodatkowo dochodzi dużo mniejsze uzależnienie od czynnika ludzkiego. Maszyny i roboty stosowane w takich przedsiębiorstwach, zarządzane w chmurze, kontrolowane i przeprogramowywane zdalnie, mogą nie tylko szybko zmieniać produkcję, ale także dostosowywać ją do indywidualnych potrzeb klientów. Najlepszym przykładem mogą być firmy, które w dobie pandemii zdecydowały się wstrzymać swoją standardową produkcję i wykorzystać posiadane maszyny i linie produkcyjne do zaspokojenia bieżących potrzeb rynku, takich jak wytwarzanie respiratorów i podzespołów koniecznych w służbie zdrowia.- Digitalizacja przede wszystkim pomaga zapobiegać skutkom kryzysu w tych firmach, które postawiły na nią jeszcze przed epidemią. Zakłady, które potrafiły czasowo zmienić profil produkcji i model biznesowy, zdecydowanie lepiej przetrwały najtrudniejszy okres. Możliwość dostosowywania linii produkcyjnych do zmieniających się potrzeb daje przedsiębiorcom szansę utrzymania produkcji – nie tylko w sytuacjach utrudnionych realiów gospodarczych, ale także w spokojniejszych czasach stabilnego rozwoju. Te przedsiębiorstwa powinny być gotowe na podjęcie wyzwania nowych inwestycji. Stosowane przez nie automatyzacja produkcji, ciągła kontrola i zarządzanie poprzez chmurę obliczeniową przyczyniają się nie tylko do wzrostu produktywności, ale pozwalają też na zmniejszanie kosztów poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych bliźniaków czy zapobieganiu przestojom dzięki wdrożeniu rozwiązań typu predictive maintenance (konserwacja predykcyjna).W obecnej sytuacji powinniśmy odciąć się od myślenia w kategoriach pytania, czy digitalizacja nam się opłaca. Czas na to pytanie minął, ten pociąg już jedzie i jeśli do niego nie wsiądziemy, nie utrzymamy się na rynku. Bez inwestycji nie ma przyszłości biznesu, nie możemy o nim myśleć tylko w krótkiej perspektywie. Trzeba inwestować, by być gotowym na przyszłość. Historia pierwszego dwudziestolecia XXI wieku obfituje w przykłady firm, takie jak Nokia czy Kodak, które przegapiły moment wprowadzania innowacji, nie podążyły za trendem i w rezultacie utraciły swój udział w rynku.- Przejście na pracę zdalną to kwestia, z którą musiała zmierzyć się większość firm na całym świecie. Jednym z najprostszych zastosowań cyfrowych technologii jest przenoszenie do rzeczywistości wirtualnej spotkań i audytów. Innym przykładem jest wykorzystywanie rozwiązań mixed reality podczas projektowania i indywidualizacji oferowanych produktów. W ostatnim czasie obserwujemy zmianę w podejściu odbiorców do takich rozwiązań.Czytaj także: Digitalizacja w przemyśle. To się opłaca Jak wspomniałem wcześniej, sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, wymusiła na wielu przedsiębiorcach zmianę myślenia. Okazało się, że byli w stanie zorganizować dla swoich pracowników pracę zdalną czy na odległość zarządzać przedsiębiorstwem. Prawdziwy boom przeżywa też obecnie obszar szkoleń i wymiany wiedzy online. W Siemensie zrealizowaliśmy do tej pory już kilka tego typu projektów, a zainteresowanie jest ogromne.Sytuacja pandemii nie tylko pokazała wielu firmom, że wprowadzanie digitalizacji i rozwiązań Przemysłu 4.0 jest niezbędne, by ustrzec się poważnych skutków tego typu kryzysów, ale także uświadomiła im, że są w stanie takie rozwiązania wdrożyć. Jeżeli możemy poszukiwać pozytywów tej sytuacji, to należy do nich zdecydowanie to, że przyspieszyła proces wdrażania cyfrowych technologii w firmach oraz zbudowała wśród użytkowników zaufanie do nich.- Myślę, że raczej potwierdził te potrzeby i rekomendacje, o których wiedzieliśmy już wcześniej, i zwiększył ich świadomość wśród przedsiębiorców. Skutki braku digitalizacji odczuły przede wszystkim małe i średnie firmy do 50 pracowników, których stopień automatyzacji, robotyzacji i digitalizacji jest z reguły mniejszy niż w przypadku większych przedsiębiorstw. To pokazuje, że wciąż istnieje potrzeba tworzenia odpowiednich rozwiązań automatyzacyjnych dostosowanych do specyfiki mniejszych zakładów, ale także zapewniania im dostępu do szkoleń i wiedzy, która pomoże przełamać bariery inwestowania w takie technologie. Cała reszta pozostaje bez zmian – firmy będą dalej poszukiwać rozwiązań chmurowych, zdalnego zarządzania i kontroli czy wykorzystywania cyfrowych bliźniaków przy projektowaniu i serwisie urządzeń.- Droga do cyfryzacji przedsiębiorstw to proces nieustannego poszukiwania lepszych rozwiązań, ale też podążania za sprawdzonymi trendami. Myślę, że tym, na czym firmy powinny się teraz skupić w szczególności, jest wspomniana wcześniej konserwacja predykcyjna, czyli tzw. predictive maintenace. Oznacza ona zapobieganie awariom jeszcze zanim one nastąpią poprzez obserwowanie rzeczywistego stopnia zużycia urządzeń przy wykorzystaniu nowych obszarów wiedzy, takich jak sztuczna inteligencja. W ten sposób przedsiębiorstwa produkcyjne mogą unikać przykrych niespodzianek i lepiej zaplanować konserwację maszyn i urządzeń. W tej chwili jest to niezwykle istotne.Konserwacja predykcyjna wykorzystuje urządzenia Internetu Rzeczy do wykrywania sygnałów ostrzegawczych zanim wystąpią problemy. Same urządzenia wyposażane są w systemy autodiagnostyczne, umożliwiające podejmowanie przez maszyny autonomicznych decyzji, np. o przerwaniu pracy w przypadku zaistnienia anomalii w działaniu i powiadomieniu pracownika o przyczynie awarii, zanim problem zdiagnozuje pomoc techniczna.