Ze smartfonem łatwiej o uraz głowy

Rośnie liczba urazów głowy i szyi, do których dochodzi podczas chodzenia lub jeżdżenia z telefonem komórkowym – informuje pismo „JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery”.

Jak wykazali naukowcy z Rutgers University, wzrost liczby urazów głowy i szyi odniesionych podczas jazdy samochodem lub chodzenia z telefonem komórkowym koreluje z wprowadzeniem iPhone'a w roku 2007 oraz wprowadzeniem gry Pokémon Go w roku 2016. Pokémon Go to gra oparta na rzeczywistości rozszerzonej, która wymaga od graczy śledzenia animowanych postaci na telefonach w prawdziwych lokalizacjach.

Analiza objęła 2501 pacjentów oddziału ratunkowego, którzy doznali urazów głowy i szyi w wyniku używania telefonu komórkowego w latach 1998-2017. W tym okresie liczba urazów rosła, wykazując znaczące skoki.

Do urazów należały skaleczenia, siniaki, otarcia i obrażenia wewnętrzne, szczególnie w okolicach oczu i nosa. Do ponad 41 proc. z nich dochodziło w domu, były lekkie i często nie wymagały leczenia. Około 50 proc. wynikało z rozproszenia podczas jazdy, a jedna trzecia - z rozproszenia podczas chodzenia pieszo.

Dzieci poniżej 13 lat były znacznie bardziej narażone na obrażenia mechaniczne, takie jak wybuch baterii telefonu komórkowego, przypadkowe upuszczenie telefonu przez rodzica na dziecko lub uderzenie się telefonem w twarz.

"Urazy związane z używaniem telefonu komórkowego zgłaszano głównie na skutek wypadków podczas prowadzenia pojazdu, ale inne rodzaje urazów zostały w dużej mierze zaniżone" - powiedział autor badania, prof. Boris Paskhover z Rutgers New Jersey Medical School.

"Stawiamy hipotezę, że zakłócenia powodowane przez telefony komórkowe były największą przyczyną obrażeń i dotyczyły głównie osób w wieku od 13 do 29 lat" - powiedział Paskhover. "Wyniki wskazują na potrzebę edukacji co do ryzyka związanego z używaniem telefonu komórkowego i rozproszonego zachowania podczas innych czynności, a także jazdy samochodem i chodzenia".