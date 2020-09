Zhakowano twitterowe konto premiera Indii

Hakerzy wtargnęli na konto w serwisie społecznościowym Twitter należące do premiera Indii Narendry Modiego - informują w czwartek media. Po przejęciu profilu pojawiły się na nim wpisy zachęcające do wpłat na wirtualny fundusz kryptowalutowy.

Zachęta do wpłat to wiadomości, które nadali z profilu premiera Indii cyberprzestępcy. Wcześniej w ten sam sposób atakowano inne kona na Twitterze należące do popularnych osób publicznych, takich jak szef Tesli Elon Musk czy kandydat na prezydenta USA z ramienia Demokratów Joe Biden.

Administracja Twittera poinformowała, że wykryto wtargnięcie na konto Modiego i podjęto odpowiednie kroki celem zabezpieczenia jego profilu, który obserwuje ponad 2,5 mln osób. Jak pisze serwis internetowy brytyjskiego nadawcy publicznego BBC, zhakowany profil to oficjalne konto premiera Indii, związane ze sprawowanym przez niego urzędem - jego prywatny profil na Twitterze nie został zaatakowany, a obserwuje go ok. 61 mln internautów.

"Prowadzimy aktywne dochodzenie w sprawie tej sytuacji. Obecnie nie mamy wiedzy na temat żadnych kolejnych kont, których bezpieczeństwo mogło zostać naruszone" - przekazał rzecznik Twittera w oświadczeniu przesłanym BBC. Wpisy, które nadano z konta Modiego po przejęciu go przez hakerów zostały usunięte.

Brytyjska stacja przypomina, że incydent wydaje się zbliżony do wielkiego cyberataku na Twittera, do którego doszło niecałe dwa miesiące temu. Ucierpiało wówczas 130 kont należących do znanych osób, w tym polityków i celebrytów. Cyberprzestępcy przejęli jednak bardzo niewielką liczbę profili, w tym - te należące do Elona Muska, byłego prezydenta USA Baracka Obamy, biznesmena i filantropa Billa Gatesa i celebryty Kanyego Westa. Atak był możliwy dzięki uzyskaniu przez cyberprzestępców dostępu do wewnętrznych narzędzi administracyjnych platformy, co z kolei osiągnęli dzięki umiejętnemu wykorzystaniu technik inżynierii społecznej.