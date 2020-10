Zielona gospodarka z mocnym wsparciem od NCBR

Europejski Zielony Ład stanowi wyzwanie dla Polski nie tylko ze względu na unijne plany ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ale również związaną z tym transformację gospodarki. Szereg firm i instytucji musi przebudować swoje strategie działania. Pomocne mogą się tu okazać programy i przedsięwzięcia realizowane już przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Rozwój ekoinnowacji

Rozwojowi zeroemisyjnego transportu poświęcony jest również program E-Van, który ma doprowadzić do powstania uniwersalnego pojazdu dostawczego o napędzie elektrycznym kategorii N1, czyli o całkowitej masie dopuszczalnej nieprzekraczającej 3,5 tony. Dzięki pracom nad pojazdem możliwy będzie rozwój technologii związanych z obszarem elektromobilności a przez to wzrost polskiej branży motoryzacyjnej poprzez wsparcie rozwoju i wdrożenia na rynek technologii alternatywnych źródeł energii w uniwersalnych pojazdach dostawczych o napędzie elektrycznym. Co istotne, chodzi tu nie tylko o pojazdy z napędem bateryjnym (BEV), ale również o samochody zasilane wodorem z wykorzystaniem ogniw paliwowych (FCEV).Powstały pojazd ma cechować się przede wszystkim wysoką niezawodnością i trwałością, funkcjonalnym i ergonomicznym wnętrzem, nowoczesnym wyglądem oraz być oparty o uniwersalną platformę jezdną przeznaczoną pod różne zabudowy specjalne i specjalizowane.Przy pomocy trybu finansowania w ramach procedury zamówień przedkomercyjnych, opracowane zostaną elektryczne i wodorowe pojazdy dostawcze kategorii N1, o uniwersalnym zastosowaniu, charakteryzujące się zasięgiem co najmniej 250 km w przypadku pojazdu BEV oraz 400 km w przypadku pojazdu FCEV przy ładowności w obydwu przypadkach co najmniej 1000 kg.Przedsięwzięcie zostało podzielone na cztery etapy, w ramach których wykonawcy opracują kolejno wybraną koncepcję platformy pojazdu, jej dokumentację techniczną oraz koncepcję zabudowy testowej. Następnie ma powstać prototyp pojazdu, dokumentacja techniczna dla niego i zabudowy testowej. W końcu wykonawca będzie musiał zbudować zhomologowany pojazd do testów.Do poszczególnych etapów zostanie dopuszczonych kolejno 10, 4 oraz po 2 wykonawców w 3. i 4. etapie. Każdy z wykonawców zaproponuje rozwiązania, które pozwolą mu podejść do problemu od różnych stron. Niedawno zakończył się nabór wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Swoje wnioski zgłosiło 14 podmiotów, spośród których do dalszych prac zakwalifikowano 10.Przy dążeniu do obniżania poziomu emisji należy zadbać, aby w okresie przejściowym istniejące instalacje mogły nadal działać w prawnym reżimie emisyjnym. W związku z tym klasyczne elektrownie powinny być w stanie także szybko reagować na te zmiany, by pokrywać braki w Krajowym Systemie Energetycznym w zależności od bieżących potrzeb. Pomocny jest tu realizowany przez NCBR program Bloki 200+.Celem programu jest opracowanie nowatorskiej technologii umożliwiającej dokonanie istotnej zmiany pracy bloków parowych, podkrytycznych klasy 200 MW, opalanych węglem kamiennym lub węglem brunatnym. Innowacją w programie będą dotychczas niestosowane rozwiązania na istniejących blokach węglowych tej klasy, niezaprojektowanych pierwotnie jako jednostki do częstych i dynamicznych zmian obciążenia i częstych odstawień. Obecnie trwa ostatnia, trzecia faza programu, do której zostało zakwalifikowanych 3 wykonawców.Bezpośrednio do ostatnich działań strategicznych Unii Europejskiej odnosi się zupełnie nowy projekt pozakonkursowy dotyczący wsparcia strategii Europejskiego Zielonego Ładu, który jest realizowany w formule PCP czyli zamówienia przedkomercyjnego.W jego ramach planowana jest realizacja 8 inicjatyw proekologicznych wpisujących się w ideę Zielonego Ładu. We wszystkich ośmiu przedsięwzięciach zostały już ogłoszone dialogi techniczne. Głównym celem jest stworzenie efektywnego obszaru wsparcia rozwoju ekoinnowacji w dziedzinach związanych z wdrażaniem strategii Europejskiego Zielonego Ładu, w oparciu o podejście problem-driven research. Konstrukcja projektu w tej formule wzmacnia możliwości zwiększenia poziomu rynkowego wykorzystania wyników badań naukowych realizowanych w programie, ponieważ istotnym elementem jest uruchomienie i sprawdzenie w rzeczywistej skali prototypowych rozwiązań.Projekt ma także przyczynić się do stworzenia warunków dla powstania nowych technologii, w tym koncentracji zasobów, zbudowania odpowiedniej masy krytycznej. Ponadto ma doprowadzić do przyspieszenia wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych na rynek, poprzez zaangażowanie odbiorców ostatecznych i potencjalnych klientów na wszystkich etapach realizacji projektów.Lista 8 przedsięwzięć obejmuje: elektrociepłownię przyszłości, budownictwo efektywne energetycznie i procesowo, innowacyjną biogazownię, magazynowanie ciepła i chłodu, oczyszczalnię przyszłości, magazynowanie energii elektrycznej, wentylację dla szkół i domów oraz technologie domowej retencji.Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uczestniczy też w bardzo wielu programach i inicjatywach międzynarodowych wspierających szeroko rozumiane działania ekologiczne. Działalność Centrum na bieżąco odpowiada na strategiczne potrzeby Polski oraz Unii Europejskiej ułatwiając przygotowanie narzędzi do możliwie szybkiego i efektywnego wdrażania strategii Europejskiego Zielonego Ładu.