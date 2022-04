Zielona transformacja będzie wymagać odważnych inwestycji w obszarze IT. Więcej o tym na EEC 2022

Jeżeli chcemy z powodzeniem przeprowadzić transformację energetyczną, musimy tworzyć energetykę opartą na bardzo konkretnych danych przekazywanych do chmury, które można poddać analizom tworzonym przez sztuczną inteligencję - mówi Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska.

Aby transformacja energetyczna się powiodła, niezbędne jest podjęcie odważnych inwestycji w obszarze IT, mówi WNP.PL Ryszard Hordyński.

Dodaje, że aktywność środowiskowa firm to istotny czynnik decyzyjny dla konsumentów, a brak działań w tym zakresie może skutkować stratami wizerunkowymi oraz finansowymi.

Weźmie on udział w sesji pt. "Zielony Ład, zielony biznes", traktującej o polityce ochrony klimatu i dążeniu do zrównoważonej produkcji, standardach i strategiach ESG oraz wyzwaniach jakie dla firm niesie transformacja energetyczna.

W związku z powyższym postanowiliśmy porozmawiać z Ryszardem Hordyńskim jeszcze przed kongresem o klimatycznych wyzwaniach stojących przed biznesem.

W jaki sposób polityka ochrony klimatu i dążenie do zrównoważonej produkcji zmienia warunki prowadzenia biznesu, zarówno w Polsce jak i na świecie?

Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji, Huawei Polska: Czynniki wyznaczające normy zarządzania firmą w obszarze ekologii, wpływu na społeczeństwo i ładu korporacyjnego (ESG) stały się nierozłącznym elementem prowadzenia biznesu. W znacznej mierze wpływają one na atrakcyjność firmy w oczach inwestorów i partnerów. Ponieważ ESG to obszar mierzalnych i publicznie jawnych czynników, mają one wpływ także na postrzeganie firmy przez klientów oraz potencjalnych i obecnych pracowników, a ci już bezpośrednio decydują o sile danej firmy, jej zyskach i dalszym rozwoju.

Czy firmy prywatne będą w stanie przetrwać na rynku bez wdrażania założeń ESG?

- Aktywność społeczna czy środowiskowa firm to istotny czynnik decyzyjny dla konsumentów, dlatego wspieranie tej idei może oznaczać swoiste być albo nie być dla firm. Brak działań może skutkować stratami wizerunkowymi. W przyszłości straty mogą być także finansowe, ponieważ już dziś część firm zgodnie z wymogami UE musi raportować swoje działania w tym zakresie. A już niebawem nowa dyrektywa CSRD wprowadzi obowiązek raportowania ESG przez wszystkie spółki publiczne i prywatne mające powyżej 250 pracowników.

Które sektory gospodarki są najbardziej narażone na konieczność gruntownego przemodelowania sposobu działalności w związku z powszechnym dążeniem do niskoemisyjnej gospodarki? Jakim wyzwaniom muszą sprostać?

- W Polsce zmniejszenie emisyjności gospodarki będzie koncentrować się przede wszystkim na takich obszarach jak: energetyka, budownictwo, przemysł, transport oraz segment gospodarstw domowych. Realizacji celów ekologicznych w tych obszarach sprzyjać będzie przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. W kontekście transportu ważny jest trend czystej mobilności, czyli de facto konsekwentny rozwój pojazdów zelektryfikowanych oraz przynajmniej częściowo autonomicznych.

Jakie działania podejmuje Huawei w celu wsparcia efektywnego wdrażania założeń Zielonego Ładu?

- W Huawei wykorzystujemy swoje bogate doświadczenie w energoelektronice i magazynowaniu energii, a także wiedzę techniczną w zakresie 5G, chmury i AI, aby rozwijać m.in. sektor cyfrowej energetyki i dostarczać cyfrowe rozwiązania energetyczne dla różnych branż. W coraz większym stopniu jesteśmy obecni na rynku energetyki odnawialnej. Falowniki Huawei należą do najpopularniejszych tego typu rozwiązań w instalacjach fotowoltaicznych. Produkty energetyczne nie tylko oferujemy klientom, ale także sami wykorzystujemy w swoich fabrykach, ponadto stosujemy innowacyjne rozwiązania, które zwiększają efektywność energetyczną naszych urządzeń m.in. z zakresu technologii 5G czy data center.

Które technologie mogą według Pana okazać się kluczowe w pomyślnym przeprowadzeniu transformacji energetycznej?

- Już dzisiaj rozwiązania z zakresu 5G, chmury i AI mogą wspierać rozwój sektora rozproszonej energetyki. Zielona transformacja wymagać więc będzie odważnych inwestycji w obszarze IT. Jeżeli chcemy rzeczywiście się zmieniać, działania musimy oprzeć o wiarygodne dane – tworzyć energetykę opartą na bardzo konkretnych liczbach dotyczących bieżącej podaży i popytu. Urządzenia powinny przekazywać dane do chmury, a te można wykorzystać na wiele sposobów, choćby dzięki analizom tworzonym przez sztuczną inteligencję. Możliwe stanie się m.in. zbilansowanie energii, a także opracowanie predykcji, które pozwolą przewidzieć uszkodzenia i awarie infrastruktury. Sztuczna inteligencja i zaawansowane systemy wideo mają z kolei ogromny potencjał, by poprawić m.in. procesy eksploatacji i konserwacji sieci. Na przykład przeglądy stanu sieci mogłyby być 80 razy bardziej wydajne, co dalej ograniczałoby ryzyko awarii.

Jak plasuje się Polska na tle Europy jeżeli chodzi o raportowanie przez biznes wpływu działalności na klimat?

- Raportowanie pozafinansowe, choć nabiera w Polsce na znaczeniu, to nadal boryka się z brakiem standardów prawnych, a to uniemożliwia porównania na tle innych państw. Nowymi obowiązkami unijnymi w zakresie ESG od 2023/2024 r. może zostać objętych około 49 tysięcy spółek w Unii Europejskiej, w tym aż 3 tysiące dużych spółek w Polsce. Eksperci oceniają przy tym, że na razie przygotowanych do tej zmiany jest jedynie około 10 proc. z nich. Warto dodać, że dla firm, które nigdy nie weryfikowały swoich szczegółowych planów dekarbonizacji czy nie znają swojego śladu emisyjnego np. w zakresie łańcucha wartości czy dostaw – czas na wdrożenie strategii ESG to okres od trzech do nawet pięciu lat.

