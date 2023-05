Zimna wojna rozszerza się. Czy USA zakażą chińskich usług w chmurze?

Restrykcje handlowe USA, ograniczające eksport zaawansowanych technologii do Chin, są wyzwaniem dla chińskich firm. Obecnie do kontroli eksportu półprzewodników i sprzętu do ich produkcji dołączyć mogą także ograniczenia dla chińskich dostawców usług w chmurze.

25 kwietnia grupa dziewięciu republikańskich senatorów skierowała list do sekretarzy stanu, skarbu i handlu USA. Parlamentarzyści wzywają do podjęcia zdecydowanych działań wymierzonych przeciwko chińskim dostawcom usług w chmurze, w tym Huawei Cloud, które obejmowałyby, m. in. zakaz prowadzenia inwestycji w USA czy ograniczenia eksportowe. Według autorów, firmy te stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego Stanów Zjednoczonych, a dodatkowo współpracują one z podmiotami, na które zostały nałożone sankcje.

Długa lista zarzutów pod adresem chińskich gigantów

Wspomniany Huawei Cloud jest oskarżany m. in. o dostarczanie chińskiemu rządowi technologii do monitorowania dysydentów politycznych oraz udzielanie wsparcia technicznego w procesie tzw. reedukacji więźniów. Ten eufemizm obejmuje na przykład tworzenie dla nich harmonogramu pracy za pomocą oprogramowania dostarczanego przez firmę. Dodatkowo Huawei Cloud jest oskarżany o współpracę z Spacety China – chińskim startupem zajmującym się przeprowadzaniem testów walidacyjnych dla statków kosmicznych, na który w ubiegłym roku Departament Handlu USA nałożył sankcje. Sprawa dotyczy realizacji zamówień dla rosyjskiego Terra Tech na specjalne zdjęcia satelitarne terytorium Ukrainy.

Podobny przypadek stanowi Alibaba Cloud. W 2015 r. firma ta założyła swoje centrum danych w Kalifornii. Według senatorów z partii republikańskiej, firma dostarcza swoje usługi głównie podmiotom z ChRL działających na terytorium USA, jednocześnie współpracując z chińskim rządem, w tym służbami specjalnymi i przemysłem zbrojeniowym. Za przykład może posłużyć umowa podpisana pomiędzy Alibaba Cloud a China North Industries Group, państwowym przedsiębiorstwem z przemysłu zbrojeniowego, dotycząca pracy nad usługami w chmurze. Dodatkowo sygnatariusze listu wzywają do przeprowadzenia śledztwa dotyczącego podobnych praktyk podejmowanych przez Baidu Cloud oraz Tencent Cloud.

Chińczycy ostrzegają Amerykanów przed odcinaniem się od chińskich technologii

W odpowiedzi na list, rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning stwierdziła, że Chiny „od zawsze sprzeciwiały się uogólnianiu pojęcia bezpieczeństwa narodowego i nieuzasadnionemu powstrzymywaniu chińskich firm”. Jednocześnie zdaniem urzędniczki, ingerencja w bilateralne stosunki gospodarcze „uderzy w interesy amerykańskich konsumentów”.

Z kolei dziennik propagandowy komitetu centralnego partii komunistycznej Global Times, powołując się na rodzimych analityków finansowych wskazuje, że ograniczenie działalności chińskich dostawców usług w chmurze będzie stanowiło dla USA trudniejsze wyzwanie niż zakaz eksportu urządzeń do produkcji półprzewodników. Apel o nowe restrykcje ich zdaniem może stanowić reakcję na rozwój chińskich firm z tej branży.

Jednak pomimo sukcesów przedsiębiorstw z Państwa Środka, dane rynkowe wskazują na wciąż dominującą pozycję amerykańskich gigantów technologicznych. Według firmy badawczej Gartner, znaczna część globalnego rynku usług w chmurze jest w posiadaniu Amazona (41 proc.) Microsoftu (20 proc.) i Google (6 proc.). W tym wypadku, potencjalne opuszczenie USA przez chińskich dostawców, a w dalszej perspektywie być może rynków europejskich, niezwykle utrudniłoby rozwój tychże firm i dogonienie amerykańskiej konkurencji.

