Złe scenariusze przed polskimi firmami. Trzeba szykować się na najgorsze

Dbałość o cyberbezpieczeństwo wymyka się klasycznym schematom myślenia biznesowego. W tej dziedzinie należy przede wszystkim zakładać złe scenariusze i brać poważnie pod uwagę nawet te, które wydają się wysoce nieprawdopodobne. Wielu firmom niełatwo przychodzi godzenie się z wydatkami na zagrożenia, które wyglądają na czysto teoretyczne.

- Mimo że prawdopodobieństwo nie jest czasem wysokie, to zachęcam do prowadzenia analiz scenariuszowych i uwzględniania nawet tych scenariuszy, które wydają się mało prawdopodobne - wtóruje mu Rafał Jaczyński, regional cyber security officer w Huawei Technologies na Europę Środkowo-Wschodnią i kraje nordyckie.Jak dodaje, gdyby nie takie analizy, to nawet taka firma jak Huawei, czyli 49. na świecie pod względem wielkości, zaskoczona tego rodzaju przypadkiem byłaby w niezwykle dużych kłopotach i mogłaby zakończyć swoją działalność nawet w przeciągu dwóch miesięcy.Tymczasem w Polsce poziom wydatków biznesu na cyberbezpieczeństwo pozostaje stosunkowo niski. - Polskie przedsiębiorstwa wydają średnio 2 razy mniej niż analogiczne przedsiębiorstwa na Zachodzie - ocenia Jaczyński.Wymienia tu dwa powody takiej sytuacji. - Po pierwsze nie jesteśmy bogatym krajem i dużym rynkiem, a bezpieczeństwo niestety w większości przypadków nie powoduje bezpośredniego wpływu albo na przychody, albo na spadek kosztów. W związku z tym prezesi nie traktują bezpieczeństwa jako tego, co pozwala zrealizować cele - mówi.- Druga sprawa to prawo, które nie jest u nas kompletne. Nadal nie mobilizuje firm do tego, do czego zobowiązuje się je w USA - do transparentności, do ujawniania informacji o incydentach - konkluduje Rafał Jaczyński.Tymczasem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa nie ma miejsca na marnowanie danych oraz czasu na jakikolwiek zastój. Dobrze wiedzą o tym banki, które cały czas starają się nadążać za cyberprzestępcami.- Jest to działka szalenie innowacyjna i wyścig zbrojeń trwa cały czas. Nawet gdybyśmy byli przygotowani na wszystkie cyberataki, to i tak właśnie gdzieś na świecie ktoś wymyśla kolejny - twierdzi Krzysztof Dąbrowski, wiceprezes mBanku ds. operacji i informatyki.Podkreśla przy tym, że banki nie mogą sobie pozwolić na odizolowanie swoich systemów od świata zewnętrznego, ponieważ kwintesencją ich działalności jest kontakt z klientami. - Kontrola absolutna przez całkowite odcięcie jest bardzo dobrym zabezpieczeniem na ataki z zewnątrz, ale my w bankowości mamy tu mniej pola do popisu - mówi Krzysztof Dąbrowski.Przestrzega przy tym, że cyberprzestępcy nie muszą dokonywać zmasowanego ataku, by na przykład sparaliżować całe państwo.- Scenariusz, którego najbardziej się obawiam, to skoordynowany atak na państwo. Scenariusz, w którym atakujący wybierze sobie cele, za pomocą paraliżu których można doprowadzić do klęknięcia państwa. To nie musi być atak powszechny, ale dość wybiórczy, punktowy - powiedział wiceprezes mBanku.- Pytanie, czy jesteśmy gotowi na taki atak, w którym ktoś wymyśli dziesięć punktów, w które jak się trafi, to Polska klęknie - konkluduje.O tym, że z takim przygotowaniem może być nie najlepiej, świadczą niestety pozycje, na których plasuje się Polska w rankingach dotyczących cyberbezpieczeństwa.- Ogólny poziom cyberbezpieczeństwa w Polsce jest oceniany bardzo nisko. Jesteśmy sklasyfikowani bodajże na 26. miejscu w Europie i wyprzedzają nas m.in. takie kraje jak Ukraina, Czechy czy Węgry. Trudno tu więc nie zgodzić się z opinią, że cyberbezpieczeństwo w naszym kraju nie ma odpowiedniej rangi, co można spointować tym, że dotyczy to ogólnie naszej gospodarki, a nie tylko niektórych podmiotów - zwraca uwagę Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.Sytuację ma pomóc zmienić na lepsze obowiązująca od 28 sierpnia 2018 roku ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. System ten ma na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym, w szczególności: niezakłóconego świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych oraz osiągnięcia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych służących do świadczenia tych usług.Uformowano już odpowiednie zespoły, które mają reagować na wydarzenia i zjawiska związane z cyberbezpieczeństwem. - Zespoły są zobligowane do współpracy. Co więcej, również w tym celu będzie uruchamiany system teleinformatyczny na podstawie artykułu 46. ustawy, który umożliwi przede wszystkim przystąpienie podmiotom, które są kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki - tłumaczy Robert Kośla, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji.Dzięki temu choćby firmy energetyczne zyskają dostęp do informacji o zagrożeniach i metodach obrony. - System będzie niezależny od internetu, bo mówimy o dedykowanej infrastrukturze, która będzie wykorzystywana w sytuacjach krytycznych, do tego, żeby informować o wszelkich zakłóceniach i do tego, żeby nie zostać samemu z problemem - wyjaśnia Robert Kośla. - System ma ruszyć od początku stycznia przyszłego roku.Budowa systemu ma jednak mały wpływ na podejście polskiego biznesu do zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem. A te cechuje spora doza akcyjności, czyli poświęcania uwagi tej dziedzinie, gdy dzieją się w niej spektakularne wydarzenia oraz odpuszczania tego tematu w innych sytuacjach.- Podejście do bezpieczeństwa widzę zawsze jako sinusoidę. Są momenty, w których coś się wydarza i wtedy firmy są przekonane, że coś trzeba zrobić. W momencie gdy uspokaja się sytuacja, to już zmienia się podejście biznesowe - zwraca uwagę Sylwia Wystub, dyrektor usług doradczych w obszarze cyberbezpieczeństwa w firmie Resilia.Toteż jej zdaniem należy inwestować w rozwój kadr, nie tylko tych zajmujących się stricte cyberbezpieczeństwem, ale także zwykłych pracowników firm, by mieli dostateczną świadomość wagi tego zagadnienia i możliwych do zaimplementowania rozwiązań.- Aby mówić o cyberbezpieczeństwie, musimy mieć wyobraźnię i inteligencję. Jeżeli nawet jesteśmy wystarczająco inteligentni czy rozmawiamy z osobami, które wiedzą, jak funkcjonuje biznes, to wyobraźnia czasem jest zbyt mała albo nie dopuszcza się pewnych zdarzeń jako możliwych, nawet jeżeli są trochę prawdopodobne - tłumaczy.- Absolutnie nie wierzymy w złe scenariusze i łatwo jest nam rozwiązać pewne rzeczy, przekonać zarządzających do spraw, które są oczywiste tu i teraz, a bardzo trudno jest przebić się przez barierę wyobraźni. Oczywiście mamy wyobraźnię, że coś się może zdarzyć, ale nie mamy wyczucia, że najbardziej nieprawdopodobne, acz możliwe rzeczy mogą się zdarzyć - konkluduje Sylwia Wystub.