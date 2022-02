Złoty z okresem ważności. Prezes Giełdy o cyfrowej walucie

O zamiarze wprowadzenia do obiegu CBDC, czyli cyfrowych walut banków centralnych, otwarcie mówią Europejski Bank Centralny czy amerykańska Rezerwa Federalna. Wokół cyfrowego pieniądza krąży już sporo niewiadomych i wątpliwości, o które pytamy Marka Dietla, prezesa Giełdy Papierów Wartościowych.

Blockchain czyli bezpieczeństwo

Prezes GPW wskazuje, że odpowiednie zaprogramowanie cyfrowej waluty rozwiewa powyższe wątpliwości.- Z technologicznego punktu widzenia jest możliwe, żeby transakcje cyfrowym pieniądzem były w pełni anonimowe, nawet w większym stopniu niż za pośrednictwem obecnie używanych kart płatniczych. Wszystko zależy od zapędów danego rządu do sprawowania kontroli nad społeczeństwem. Złotym środkiem wydaje się rozwiązanie, na mocy którego transakcje do pewnej kwoty - dajmy na to 1000 dolarów w USA - mogłyby być realizowane tylko przez potwierdzenie autentyczności tokenu cyfrowego. A ponieważ tokeny są w pełni programowalne, takie rozwiązanie nie byłoby trudne do wprowadzenia - tłumaczy Marek Dietl.Dyskusyjna jest także kwestia rejestru wydatków i braku możliwości zachowania anonimowości. Czy słuszna?- Warto zauważyć, że weryfikacja tożsamości płacącego jest możliwa już teraz - karty płatnicze potwierdzają nie tylko wypłacalność, ale również tożsamość posiadacza, niezależnie od kwoty transakcji. Przy cyfrowym pieniądzu mielibyśmy pełną dowolność, bo może być stworzony tak, żeby sprawdzać tylko autentyczność kodu przy zachowaniu anonimowości osoby płacącej - wskazuje Marek Dietl.Istotne w temacie emisji pieniądza - niezależnie od jego formy - jest bezpieczeństwo swobodnego korzystania i deponowania środków na rachunkach. Tutaj cyfrowy pieniądz ma pewną przewagę, a powodem jest zastosowanie znanej z rynku kryptowalut technologii blockchain.- Bankowe systemy elektroniczne zawsze będą podatne na manipulacje, tak jest również z obecnie wykorzystywanymi. Ogromną przewagą cyfrowej waluty byłby rozproszony rejestr - tokeny mogą być zapisane na tylu komputerach, że efektywna manipulacja systemem byłaby zdecydowanie mniej prawdopodobna niż obecnie. Blockchain jest bezpieczniejszy niż tradycyjnie zaprogramowany system bankowy - wyjaśnia Marek Dietl.Podobne zdanie co do użyteczności technologii blockchain i potencjału cyfrowych walut ma wiceprzewodnicząca amerykańskiej Rezerwy Federalnej i jednocześnie największa zwolenniczka cyfrowego dolara spośród przedstawicieli tego gremium, Lael Brainard. W jej opinii nie ulega wątpliwości, że technologia blockchain jest przyszłością, ponieważ zwiększa szybkość transakcji i efektywność prowadzenia zapisów. W związku z tym, jak twierdzi Brainard "nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego Stany Zjednoczone nie są na drodze do cyfrowego dolara".Marek Dietl wskazuje jednak na polskim podwórku na pewien potencjalny opór społeczny; jego zdaniem cyfrowa waluta powinna zostać przetestowana na rynku kapitałowym.- Dobrze byłoby zacząć od wprowadzenia tej innowacji na rynku kapitałowym, gdzie ludzie oczekują wszelkich usprawnień i zmniejszenia udziału pośrednictwa w obrocie instrumentami finansowymi. To pozwoliłoby się oswoić z ideą cyfrowego pieniądza i pokazać jego przydatność transakcyjną - przekonuje prezes GPW.Powszechna debata nad wprowadzeniem cyfrowych walut banków centralnych jest niezbędna, aby przybliżyć społeczeństwu wady i zalety takiego rozwiązania. Obiektywne podejście do cyfrowego pieniądza to kwestia zaufania i świadomości, które trzeba budować w społeczeństwie.W Polsce w tej kwestii obserwujemy już pewną zmianę. Narodowy Bank Polski pod przewodnictwem Adama Glapińskiego - zadeklarowanego zwolennika tradycyjnej gotówki - pod koniec zeszłego roku poinformował o "zintensyfikowaniu prac nad cyfrowym pieniądzem".