Zmarł Larry Tesler - twórca komputerowych komend "kopiuj-wklej"

Zmarł Larry Tesler - informatyk z Doliny Krzemowej, najbardziej znany jako twórca komputerowych komend "wytnij", "kopiuj" i "wklej" czy "znajdź i zamień". Amerykanin miał 74 lata - podało BBC.

Urodzony w 1945 r. w nowojorskim Bronksie Tesler ukończył Uniwersytet Stanforda. Rozpoczął pracę w kalifornijskich przedsiębiorstwach technologicznych na początku lat 60., gdy komputery były jeszcze trudno dostępne dla konsumentów. Specjalizował się w projektowaniu interfejsów użytkownika.

"Twoja codzienna praca stała się łatwiejsza dzięki jego rewolucyjnym pomysłom" - wskazała we wspominającym Teslera tweecie firma Xerox, gdzie informatyk spędził część swego życia zawodowego.

Ekspert zaczynał pracę w Xerox Palo Alto Research Center, a potem Steve Jobs przekonał go do wstąpienia w szeregi Apple. W koncernie z Cupertino spędził 17 lat, awansując do rangi szefa zespołu naukowego. Po rozstaniu z Apple założył start-up edukacyjny i przez niedługi czas pracował zarówno w Amazonie, jak i Yahoo.

BBC przypomniało, że inspiracją dla najsławniejszej innowacji Teslera - komend "wytnij", "kopiuj" i "wklej" - był według doniesień klasyczny system edycji tekstu, gdzie fragmenty tekstu drukowanego były fizycznie wycinane nożyczkami i przytwierdzane klejem we właściwym miejscu.

Komendy te zostały zastosowane w komputerze Apple Lisa z 1983 r. oraz w pierwszym urządzeniu Macintosh, wprowadzonym na rynek rok później.

Serwis wskazał, że jednym z fundamentalnych przekonań Teslera było to, że oprogramowanie komputerowe powinno przestać korzystać z systemu tzw. trybów (ang. modes), które były niezwykle popularne w jego czasach. Program tego typu pozwalał użytkownikowi na przełączanie się na poszczególne tryby działania, by uzyskać dostęp do poszczególnych funkcji, jednocześnie jednak tryby znacznie spowalniały i komplikowały obsługę aplikacji.

Tesler tak bardzo opowiadał się za całkowitym wycofaniem trybów z programów, że adres jego oficjalnej strony internetowej to "nomodes.com", jego nazwa użytkownika w serwisie Twitter to "@nomodes", nawet rejestracja samochodu informatyka brzmiała "No Modes".