Zmiany we władzach giełdowego producenta gier

Notowany na warszawskiej giełdzie producent i wydawca gier - Gaming Factory - poinformował o zmianach w zarządzie.

Do zarządu Gaming Factory dołączył Marcin Przymus, który od ponad roku brał już udział w działalności spółki, m.in. jako doradca zarządu. Wraz z objęciem funkcji wiceprezesa Marcin Przymus odpowiedzialny będzie za realizację kluczowych celów rozwojowych przyjętych w strategii spółki.

- Na tym etapie jesteśmy skoncentrowani przede wszystkim na działaniach, które przedstawiliśmy naszym akcjonariuszom w ramach strategii rozwoju, czyli poprawie efektywności oraz wyników finansowych. Nominacja Marcina na wiceprezesa zarządu Gaming Factory jest sygnałem, że poważnie traktujemy nasze plany i dążymy do ich realizacji - komentuje Mateusz Adamkiewicz, prezes Gaming Factory.

Marcin Przymus posiada 10-letnie doświadczenie związane z zarządzaniem sprzedażą oraz działaniami marketingowymi w różnych branżach m.in. farmaceutycznej, produkcyjnej oraz IT. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w Art Games Studio oraz zasiada w radzie nadzorczej Asmodev. Przed dołączeniem do Gaming Factory Marcin Przymus pełnił stanowisko prezesa zarządu IT Performance. Wcześniej przez wiele lat związany był z międzynarodową firmą farmaceutyczną Allegran.

Gaming Factory wyceniane jest na Giełdzie Papierów Wartościowych na 34 mln zł. Nieco ponad 28 proc. akcji spółki posiada jej prezes, Mateusz Adamkiewicz.