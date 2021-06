Znamy zwycięzców XXIII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyły nagrody i wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnych polskich wyrobów i technologii. Za najlepsze uznano nowatorskie projekty: Urządzenie AngioExpert do nieinwazyjnej oceny krążenia naczyniowego, FRANKD – szybki test diagnostyczny w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz VENTIL – urządzenie do niezależnej wentylacji płuc.

Wspólne projekty firm i uczelni

Nowoczesne rozwiązania nauki

Nagrody specjalne

Wyróżnieni dumą Polski

· Procesory HPP nowej generacji przeznaczone do wysokociśnieniowego utrwalania żywności (EXDIN Solutions Sp. z o.o.).W kategorii „Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy” najlepszy okazał się FRANKD – szybki test diagnostyczny w kierunku wirusa SARS-CoV-2. To przełomowe, bezpośrednie i nie wymagające izolacji materiału genetycznego rozwiązanie jest efektem współpracy GeneMe Sp. z o.o. oraz Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej.W tej kategorii przyznano również trzy wyróżnienia dla produktów:· Opracowanie autorskiej metody regeneracji katalizatorów DeNOx stosowanych w instalacjach energetycznych (Uniwersytet Śląski w Katowicach i Ad Moto Rafał Zawisz),· Narzędzie geotechniczne do wykonywania ścian gruntobetonowych (Soley Sp. z o.o. i Instytut Badawczy Dróg i Mostów),· HUGO – technologia przedsiewnego naświetlania nasion oraz powschodowego naświetlania roślin (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Hugo Green Solutions Sp. z o.o.).– Fundusze Europejskie i środki krajowe skutecznie wspierają przekształcanie innowacji w innowacyjne produkty i usługi. Jednym ze źródeł sukcesu jest efektywna współpraca nauki z biznesem, która umożliwia konkurowanie w najbardziej obecnie zyskownych obszarach gospodarki –powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej i dodała – Nagrodzonym życzę sukcesu w Polsce, Europie i na świecie, a uczestnikom konkursu wygranej w kolejnych edycjach.W kategorii „Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki” laur zdobył VENTIL – innowacyjne urządzenie do niezależnej wentylacji płuc (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN).Wyróżnienia zdobyły projekty:· Kapsuła Badań Zmysłów – zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, równowagi, powonienia, smaku) oraz narządu mowy (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu),· Biodegradowalne materiały opakowaniowe poliestrowe i polisacharydowe zawierające funkcyjne substancje pochodzenia roślinnego (Politechnika Łódzka),· Platformy do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana z zastosowaniem do celów diagnostycznych i biomedycznych (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk). Projekt otrzymał również Nagrodę Specjalną Ministra Edukacji i Nauki.– Ostatni rok był wyzwaniem dla wielu firm. Badania i rozmowy z ekspertami pokazały, że najlepiej z nową sytuacją poradził sobie innowacyjny biznes. Laureaci poprzednich edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości są wśród przedsiębiorstw, które swoimi rozwiązaniami wsparły nas w szybszej adaptacji do codziennego życia na odległość. Wprowadzone w krótkim czasie rozwiązania ułatwiające pracę zdalną czy e-medycynę pokazują, że nowatorskie produkty i usługi nie są potrzebą jutra, ale teraźniejszości – oceniła Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.– NCBR i PARP na co dzień pomagają przedsiębiorcom i naukowcom zmieniać ich odważne projekty w przełomowe produkty, usługi i technologie. Doskonale wiemy, że każdy innowacyjny projekt jest swego rodzaju wyzwaniem rzuconym światu – niesie ze sobą ryzyko rynkowe, ale i obietnicę przyszłych korzyści dla użytkownika, społeczeństwa, często także całej gospodarki. Dlatego Polski Produkt Przyszłości już od 23 lat inspiruje koleje pokolenia innowatorów. Wskazujemy polskim przedsiębiorcom i naukowcom ścieżki do osiągania wspólnych sukcesów, bo wierzymy w siłę wspólnoty, zaufania i współpracy – powiedział dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.Podczas gali przyznano również nagrody specjalne. Nagroda Specjalna za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) trafiła do InnerWeb Sp. z o.o. za InnerWeb® – wirtualny strażnik, który chroni miejsce pracy i alarmuje, gdy powstają sytuacje niebezpieczne.Nagrodę Specjalną za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (na rynku nie dłużej niż 3 lata od dnia rozpoczęcia działalności) otrzymała Instalacja do recyklingu opakowań wielomateriałowych i odzysku aluminium – MALUCH 2 EU (Microwave Aluminium Carbon Hydrogen 2 Extraction Unit) firmy Usagi Sp. z o.o.Nagroda Specjalna za produkt w obszarze ekoinnowacji oraz Nagroda Specjalna Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przypadła projektowi SOLHOTAIR – wysokowydajne, grzewcze powietrzne kolektory słoneczne (SOLHOTAIR Sp. z o.o.).Nagrodę PARP i NCBR, przyznano za Bioniczną Protezę Ręki Zeus (Aether Biomedical Sp. z o.o.).W dotychczasowej historii „Polskiego Produktu Przyszłości” zgłoszono ponad 1200 projektów, spośród których nagrodzono 59, a 137 wyróżniono. W tej edycji zgłoszono rekordowe 219 projektów.Wyboru najlepszych projektów dokonują niezależni eksperci branżowi oraz Kapituła Konkursu, w której zasiadają przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego RP, Polskiego Funduszu Rozwoju , "Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych" Naczelnej Organizacji Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, dziennika „Rzeczpospolita”, a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz PARP.Konkurs został objęty patronatem: Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.Zobacz także:Konkurs jest współfinansowany z UE z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach projektu 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO LAB. Rywalizacja w konkursie odbywa się w trzech kategoriach (Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy, Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy), w których przyznawane są nagrody główne (po 100 tys. zł) oraz wyróżnienia (po 25 tys. zł). Dodatkowo są wręczane nagrody specjalne.