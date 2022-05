Znany amerykański ortopeda zaprojektował ortezy dla żyrafy. I uratował jej życie

Żyrafiątko, które przyszło na świat 1 lutego w San Diego Zoo Safari Park, miało dwe kończyny tak nienaturalnie wygięte, że nie mogło się swobodnie poruszać. Nie potrafiło dotrzeć do matki po pokarm i pracownicy ogrodu zoologicznego uznali, że może nie przeżyć. Weterynarze byli w tej sytuacji bezradni. Rozwiązanie znalazł Ara Mirzaian, ortopeda specjalizujący się w leczeniu trudnych przypadków

Ara Mirzaian, lekarz z placówki Hanger Clinic, to wybitny fachowiec w swojej dziedzinie. Jak przypomina agencja AP, w ciągu ostatnich 30 lat pracy pomógł tysiącom ludziom - od paraolimpijczyków po dzieci ze skoliozą. Choć ma ogromne doświadczenie, z obawami przyjął prośbę o pomoc żyrafie, bo nigdy wcześniej nie leczył zwierzęcia. "To było dość surrealistyczne doświadczenie. Pierwsze, co zrobiłem, to wszedłem do Internetu i studiowałem biologię żyrafy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu" - powiedział Mirzaian w rozmowie z Associated Press".

Przyspieszony kurs anatomii żyrafy okazał się wystarczający. Mirzaian zdiagnozował problem i znalazł rozwiązanie. Tak, jak robił to już wielokrotnie w swojej praktyce, dopasował specjalne ortezy, dzięki którym żyrafiątko z San Diego Zoo Safari Park stanęło na nogi i zaczęło chodzić.

Agencja AP zaznacza, że ogrody zoologiczne coraz częściej zwracają się do lekarzy, którzy leczą ludzi, by znaleźć rozwiązania dla chorych zwierząt. Na początku tego roku weterynarze z zoo w Tampa na Florydzie po konsultacjach z ekspertami w dziedzinie projektowania protez, stworzyli protezę dzioba dla chorego na nowotwór dzioborożca. (PAP Life)

