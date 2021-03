Znów opóźnienie. Aukcja 5G nie w terminie zakładanym przez rząd

Częstotliwości z kluczowego dla budowy 5G pasma nie trafia do operatorów w terminie do 27 sierpnia 2021 roku, który zakłada projekt ministerialnego rozporządzenia. To jeden z wniosków, który nasuwa się po posiedzeniu sejmowej Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Za to operatorzy będą mogli liczyć na finansowe wsparcie ze strony państwa.

Operatorzy dostaną wsparcie

Wszystko dlatego, że Prezes UKE uzależnia rozpoczęcie aukcji, od przyjęcia przez Radę Ministrów wspomnianego już projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.- Ponieważ jest to bardzo mocno związane z elementem bezpieczeństwa i jest tam duża część wytycznych związanych z jego zapewnieniem, w związku z toczącymi się pracami nad ustawą dążymy do synchronizacji i przyjęliśmy jako synchronizację przyjęcie ustawy przez Radę Ministrów - poinformował Jacek Oko.- Propozycja uspójnienia procesu prac nad ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i prac nad aukcją wynika z tego, żeby zapewnić większa pewność w tym zakresie operatorom, którzy będą startowali w postępowaniu aukcyjnym, natomiast to nie oznacza, że będziemy czekać na przyjęcie i uchwalenie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa - oznajmił na posiedzeniu sejmowej komisji minister Marek Zagórski.Kiedy może do tego dojść? Z wypowiedzi ministra wynika, że nie jest to już długa perspektywa.- W tej chwili ustawa jest po rozpatrzeniu przez Komitet Stały Rady Ministrów, więc to kwestia 2-3 tygodni, kiedy będziemy mieli ustawę przyjętą przez rząd - poinformował Zagórski.Problem w tym, że podobne deklaracje padały już z usta ministra Zagórskiego w przeszłości.- W momencie przyjęcia tej ustawy przez Radę Ministrów jednocześnie prezes UKE będzie miał podstawy do uruchomienia aukcji. Przyjmujemy, że uda się to zrobić jeszcze w styczniu - taką deklarację Marek Zagórski złożył w wywiadzie dla „Rządowej Ławy” portalu WNP.PL w połowie stycznia 2021 roku Od tego momentu minęły już ponad dwa miesiące, a ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ciągle czeka w rządowej poczekalni.Prac nad nią nie ułatwia zapewne fakt, że przewiduje ona możliwość wykluczania z budowy sieci telekomunikacyjnych sprzętu pochodzącego od tzw. dostawców wysokiego ryzyka. Taka propozycja zaniepokoiła część rynku i jest dość powszechnie kojarzona z decyzjami o wykluczeniu chińskich dostawców z budowy 5G w USA, Szwecji czy Wielkiej Brytanii.Strona rządowa od miesięcy zastrzega jednak, że nowe przepisy nie są wymierzone w konkretnych dostawców, lecz po prostu zapewniają lepsze narzędzia dla odpowiednio wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych.- Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa to nie jest narzędzie, by kogoś celowo wykluczać... Ustawa daje nam narzędzia, żeby zareagować - zarówno w odniesieniu do konkretnych dostawców, jak i do konkretnego sprzętu, konkretnego oprogramowania - oznajmił na początku marca minister Zagórski.Dobra wiadomość? UKE deklaruje pełną gotowość do rozpoczęcia aukcji, gdy tylko dostanie zielone światło z rządu.- Mamy już przygotowaną dokumentację aukcyjną - z propozycjami pewnych zmian, które mają wesprzeć duży nakład inwestycyjny, oraz pewien pomysł na działania ekonomiczne stymulujące inwestycje w obszarach do tej pory pomijanych czy pominiętych czasami przez inwestycje operatorów mobilnych - powiedział Jacek Oko.Chodzi o mechanizmy, które skłaniałyby operatorów nie tylko do budowy sieci 5G w pierwszej kolejności na najgęściej zaludnionych terenach (zarazem najbardziej atrakcyjnych komercyjnie), ale także w innych miejscach, dziś niejednokrotnie wykluczonych telekomunikacyjnie.- To wsparcie będzie dwutorowe. Z jednej strony będziemy jeszcze prowadzili taką analizę z rynkiem, z operatorami telekomunikacyjnymi; i będziemy starali się wspierać inwestycje ze środków unijnych, przede wszystkim z KPO w pierwszej fazie - inwestycje, które pozwolą nam na "pokrycie" tych obszarów, które są mało atrakcyjne. Z drugiej strony: jest instrument związany z ewentualną preferencją, wynikającą z tego, że w ramach decyzji rezerwacyjnej zostaną nałożone obowiązki na operatorów telekomunikacyjnych dotyczące "pokrycia" jakiegoś obszaru - powiedział Marek Zagórski.Te obowiązki co do zasady muszą się odnosić do liczby stacji bazowych, które będą uruchamiane w określonych kategoriach miejscowości.- Jeżeli operator zdecyduje się budować stacje bazowe na terenach mniej atrakcyjnych w ramach decyzji rezerwacyjnej, to założenie jest takie, że będzie miał możliwość skorzystania z niższej stawki (podatkowej -red.) dla tych lokalizacji - wyjaśnił minister, zastrzegając, że z podaniem bliższych szczegółów trzeba zaczekać do momentu rozpoczęcia postępowania aukcyjnego.Dodał też, że takie rabaty inwestycyjne są już stosowane w innych państwach - i jako przykład wymienił Szwecję.Zachęty fiskalne mogą być interesujące dla operatorów, gdyż już samo przystąpienie do budowy sieci 5G będzie się wiązało dla nich ze sporymi kosztami. Bez względu, kiedy ostatecznie wystartuje aukcja na pasmo 3,6 GHz, wiadomo już, że cena wywoławcza dla pojedynczego bloku o szerokości 80 MHz sięgnie 450 mln zł. Bloków będzie cztery, co łącznie zapewni Skarbowi Państwa przychody na poziomie co najmniej 1,8 mld zł.Podmioty przystępujące do aukcji będą musiały wykazać się inwestycjami w sieci telekomunikacyjne na terenie Polski na poziomie 1 mld zł (w latach 2016-2019). W praktyce zatem możemy się spodziewać, że pasmem 3,6 GHz podzielą się obecni już w Polsce czterej główni operatorzy mobilni: Orange, Play, Plus i T-Mobile.Podstawowy cel? By do 2025 roku sieć 5G była dostępna w miastach oraz wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych. Takie są oczekiwania Komisji Europejskiej względem wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.Taki cel strategiczny w przypadku Polski jest jak najbardziej realistyczny - podsumował Marek Zagórski.