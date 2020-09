Zobaczyliśmy, jak pracuje największy magazyn Amazona w Polsce

Pracuje tu ponad tysiąc osób i 3900 robotów. Gościliśmy w największym w kraju magazynie Amazona. Obiekt uruchomiony już w czasie pandemii koronawirusa jest elementem ekspansji amerykańskiego potentata w e-handlu.

Tańczące roboty

Efektywny chaos

Magazyn w czasie zarazy

Jak wygląda wnętrze centrum logistycznego Amazona? To przede wszystkim kilometry (około 30) taśmociągów. To nimi przesyłane są już zarówno zapakowane towary, jak i te, które trzeba umieścić w magazynie.Kluczem sprawnego zarządzania centrum jest system informatyczny, dzięki któremu wiele wykonywanych czynności wydaje się łatwych, a algorytmy podpowiadają pracownikom, co robić. Dobrym przykładem może być pakowanie.– Zatrudniony skanując produkt, otrzymuje informację, jakiego typu opakowania musi użyć. Inne przecież będzie potrzebne do zapakowania książki, a inne np. do talerza – mówi nam jeden z pracowników centrum. Taśma potrzebna do oklejenia konkretnego typu pudełka też jest już automatycznie przycinana. Wszystko to w imię oszczędności czasu i środków.Największe wrażenie budzi jednak "cyfrowa załoga" - 3900 robotów w części magazynowej centrum. Na trzech piętrach magazynu pracuje po 1300 maszyn. Nie spóźniają się do pracy, nie męczą się, nie kłócą – zastąpiły ludzi w najbardziej żmudnym i męczącym zajęciu, czyli składowaniu towarów tak, aby można było je później łatwo znaleźć.To, że Amazon postawi na roboty, było wiadomo już od kilku lat. W końcu w 2012 roku firma przejęła producenta robotów magazynowych Kiva Systems. Maszyny są stale unowocześniane i bardzo drogie. Robot ważący 150 kg może unieść regał ważący 680 kg.Urządzenia unikają kolizji dzięki naniesionym na podłogę magazynu kodom. Mają zamontowane kamery. W razie napotkania przeszkody, np. produktu, który wypadł z regału, samodzielnie zatrzymują się i informują o tym kontrolerów. A gdy nie wykonują pracy, jadą do stacji dokującej, aby podładować akumulatory.– Kluczem jest sprawne dostarczanie towarów. W końcu chodzi o to, aby odbiorca zamówiony przedmiot otrzymał jak najszybciej – mówi Bartłomiej (3 lata w Amazonie), nasz przewodnik po centrum.Jak nie pogubić się w olbrzymim magazynie? W okresie przedświątecznym z magazynu będzie wysyłanych kilkaset tysięcy paczek dziennie!Kluczem jest składowanie. Produkty przechowywane są na tzw. regałach, ale te nie przypominają zwykłych stalowych stojaków. To raczej lekkie, 2-metrowej wysokości konstrukcje, które mają szereg półek. Każda z nich ma określony kod QR i może zostać podniesiona przez jednego z samojezdnych robotów. Oznaczenie QR pozwala orientować się dokładnie, gdzie i co oraz w jakiej ilości się znajduje.Co ciekawe, nawet tego samego typu produkty nie znajdują się po sąsiedzku. To oznaczałoby bowiem potrzebę sięgania nieraz po daleko zlokalizowany regał, a przecież liczy się czas. Stąd to „porozrzucanie towarów” po różnych regałach, które Amazon nazywa składowaniem chaotycznym.Jak to wszystko działa? Gdy pracownik kompletuje zamówienie, system informatyczny kieruje robota po regał z zamówionymi przedmiotami. Maszyna podnosi następnie regał, który przywożony jest do pracownika. Ten nie musi nawet szukać odpowiedniej półki, bo ta już jest podświetlona przez zamontowane na stanowisku światło.Automatyzacja jest też powszechnie stosowana przy pakowaniu przedmiotów. Także tam pracowników wspiera system informatyczny "podpowiadając" kolejne czynności.Mimo tak dużego wykorzystania robotów w Gliwicach pracuje ponad tysiąc osób. Jednym z najbardziej żmudnych procesów, w których maszyny wciąż nie zastąpiły ludzi, jest np. pakowanie paczek na samochody.Ile można zarobić w Amazonie? Szeregowy pracownik otrzymuje 20 zł za godzinę. Do tego może dojść 8-proc. premia za frekwencję i do 7-proc. za wyniki całego zespołu. Tydzień pracy jest czterodniowy. Każda dniówka to 10,5 godz., wliczając przerwę 30-minutową na obiad i dwie przerwy po 15 minut. Pracownik może liczyć m.in. na benefit w postaci obiadu za złotówkę, bezpłatny dojazd do pracy na wybranych trasach, ubezpieczenie na życie i prywatną opiekę medyczną. W sumie więc początkujący pracownik firmy zarabia więcej niż rozpoczynający pracę nauczyciel…Przekrój zatrudnionych jest bardzo szeroki. Są tu zarówno osoby mające ledwo ukończone 18 lat, jak i 60-latkowie. Wiele osób ma bardzo elastyczny czas pracy, są osoby pracujące tylko w weekendy. Dodatkowych pracowników firma zatrudnia w okresie przedświątecznego szczytu.Koronawirus okazał się dla e-handlu prawdziwym eldorado, choć przysporzył też zmartwień. Największym jest zapobieżenie rozprzestrzenieniu się choroby.Każdy wchodzący do centrum przechodzi zdalny (za pomocą kamer termowizyjnych) pomiar temperatury. Graniczną wartością jest 37,5 stopnia – taki pracownik wysyłany jest do domu, o ile nie występują inne symptomy. Ratownik medyczny, obecny w centrum non stop, decyduje o dalszych krokach.Potrzeba zachowania dystansu społecznego wpłynęła m.in. na harmonogram przerw – firma robi wszystko, aby zminimalizować zagęszczenie. Przeorganizowano na przykład przestrzeń stołówek pracowniczych tak, aby zwiększyć przestrzeń pomiędzy osobami do min. 2 metrów. Wszechobecne są środki czystości. Zmieniono ciągi komunikacyjne, by oddzielić pracowników.Na szczęście większych problemów z koronawirusem w firmie nie zanotowano, profilaktyka dała dobre wyniki. To ważne, bo bez ludzi maszyny musiałyby pójść na postojowe...