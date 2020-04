Zoom wprowadza opcję transkrypcji na żywo

Aplikacja do wideokonferencji Zoom została wyposażona w funkcjonalność umożliwiającą transkrypcję przeprowadzanych z jej użyciem spotkań – informuje w piątek portal Techradar. W najbliższy poniedziałek ma również zadebiutować uaktualniona wersja komunikatora Zoom 5.0 z ulepszonymi zabezpieczeniami.

Nowa funkcjonalność została wprowadzona dzięki integracji Zooma z usługą transkrypcji na żywo (oraz wstecznej transkrypcji nagrań) oferowaną przez serwis Otter.ai - startup z Doliny Krzemowej. Usługa Live Video Meeting Notes jest płatna i obsługuje na razie wyłącznie spotkania prowadzone w języku angielskim.

"W czasach gdy większość spotkań, wydarzeń czy lekcji odbywa się wirtualnie […] firmom oraz szkołom bardziej niż kiedykolwiek potrzebne są narzędzia mogące precyzyjnie zapisywać informacje i udostępniać je (w formie pisemnej - PAP) natychmiastowo" - napisał w cytowanym przez Techradar oświadczeniu Simon Lau, wiceprezes Otter.ai do spraw produktu.

Uruchomienie transkrypcji w Zoomie odbywa się poprzez kliknięcie przycisku "Otter.ai Live Transcript" w okienku czatu. Serwis umożliwia również dodawanie na bieżąco uwag i notatek do transkrypcji.

Techradar zauważa, że wprowadzenie dodatkowej usługi transkrypcji może pomóc Zoomowi ponownie przyciągnąć użytkowników, utraconych w ostatnich tygodniach z powodu zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa korzystania z platformy.

Zoom osiągnął rekordową popularność w związku z przejściem wielu pracowników na pracę zdalną w związku z restrykcjami związanymi z pandemią Covid-19. Dzienna liczba użytkowników komunikatora sięgnęła 300 mln, co oznaczało ponad 30-krotny wzrost względem ubiegłego roku. Specjaliści od cyberbezpieczeństwa wytykają jednak programowi amerykańskiej firmy Zoom Video Communications liczne podatności i zaniedbania w zakresie ochrony prywatności prowadzonych za jego pośrednictwem konwersacji.

Obawy dotyczące funkcjonowania aplikacji sprowokowały niektóre kraje, a także międzynarodowe przedsiębiorstwa do wystosowania ostrzeżeń lub zakazów korzystania z Zooma do celów służbowych. Zakaz taki wprowadziły m.in. amerykański producent samochodów elektrycznych Tesla oraz koncern Alphabet, dostawca konkurencyjnego programu do wideokonferencji Google Meet. Zastrzeżenia do bezpieczeństwa Zooma zgłaszały również władze Tajwanu i Singapuru (który po czasie zdjął nałożone na aplikację ograniczenia) oraz Indii, a także - jak odnotowały media - amerykański Senat.

W środę Zoom Video Communications poinformował, że w najnowszej wersji komunikatora Zoom 5.0 dopracowano kwestie bezpieczeństwa i ochrony prywatności poprzez m.in. zastosowanie 256-bitowego szyfrowania AES GCM. Najnowsza wersja aplikacji ma być udostępniona w poniedziałek 27 kwietnia.