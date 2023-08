Zrób sobie bliźniaka. Cyfrowego bliźniaka

Cyfrowy bliźniak to wirtualne odbicie realnego obiektu - stworzone, by optymalizować wykorzystanie zasobów. Doskonale sprawdza się w produkcji, w utrzymaniu ruchu czy przy rozbudowie linii produkcyjnych - twierdzą przedstawiciele firmy Astor.





Cyfrowy bliźniak może być bliźniakiem istniejącego już rozwiązania. Pozwala wówczas lepiej zarządzać istniejącą fabryką, produktem czy łańcuchem dostaw.

Drugim typem jest bliźniak będący de facto prototypem określonego rozwiązania technologicznego czy produktu lub na przykład budynku. Taki wirtualny prototyp pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy podczas fazy testowej.

- Przez lata idea cyfrowego bliźniaka była trudna do zrealizowania ze względu na przeszkody techniczne. Dzisiaj, dzięki rozwojowi technik komunikacyjnych, przemysłowemu internetowi rzeczy, który pozwala zbierać dane w niespotykanej dotąd skali i z nieznaną dotąd precyzją, ale także ze względu na rosnące zapotrzebowanie klientów na spersonalizowane produkty, dopasowane do ich potrzeb, cyfrowe bliźniaki w obu odsłonach stają się coraz bardziej powszechne - uważa Paweł Górecki z firmy Astor, która działa na rynku automatyki i robotyki od 35 lat.

Cyfrowe bliźniaki sprawdzają się w produkcji, budownictwie, magazynie

Jak pisze współautor raportu „Cyfrowy bliźniak 4.0. Jak budować cyfrowe bazy wiedzy w przemyśle?”, zajmująca się doradztwem strategicznym firma McKinsey&Company przewiduje, że do 2025 r. rynek cyfrowych bliźniaków osiągnie wartość 7 miliardów euro, z roczną stopą wzrostu na poziomie co najmniej 30 proc.

Znaczenie cyfrowych bliźniaków dla przedsiębiorstw może okazać się kluczowe. Dzięki ich zastosowaniu przychody firm produkcyjnych – także według McKinsey&Co. – mają szansę wzrosnąć o 10 proc., ale przede wszystkim – przyczyniają się do znaczącej, sięgającej 25 proc. poprawy jakości.

Dobra relacja korzyści do kosztów - cyfrowy bliźniak to nowy wymiar optymalizacji

Zastosowanie cyfrowych bliźniaków maszyn i linii technologicznych wspiera usuwanie usterek i awarii. Dostępność dużych zestawów danych dotyczących pracy maszyn pozwala z kolei na stosowanie zaawansowanych strategii utrzymania ruchu. Z kolei cyfrowe bliźniaki systemów i procesów już działających pozwalają na ich optymalizację, ale też gromadzą wiedzę na ich temat, co później pomaga w utrzymaniu ruchu czy szkoleniu nowych pracowników, ale też zarządzaniu całą organizacją.

Jak podkreślają eksperci z Astor, jest wiele powodów, dla których zastosowanie cyfrowych bliźniaków ma sens. Jednym z nich jest też rosnąca dostępność technologii, łatwość jej wprowadzenia i zastosowania oraz – last but not least - relacja kosztów do korzyści. To rozwiązanie przeznaczone jest przede wszystkim dla firm, które podążają w kierunkach wyznaczanych przez rozwój Przemysłu 4.0.