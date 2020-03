ZTE: nie zostaliśmy poinformowani o amerykańskim śledztwie korupcyjnym

Chiński koncern ZTE poinformował w poniedziałek, że do tej pory nie otrzymał żadnego powiadomienia, iż jest obiektem nowego śledztwa korupcyjnego w USA. W zeszły piątek o dochodzeniu ministerstwa sprawiedliwości donosiła stacja telewizyjna NBC.

Zdaniem NBC postępowanie ma wyjaśnić, czy ZTE płaciło zagranicznym urzędnikom aby zyskać w ten sposób przewagę nad konkurencją na rynku telekomunikacyjnym.

"Firma chce wyjaśnić, że nie otrzymała w tej sprawie żadnych powiadomień od władz Stanów Zjednoczonych" - podano w komunikacie wysłanym do inwestorów.

W 2017 roku chiński koncern przyznał się do winy i zapłacił w ramach ugody z rządem w Waszyngtonie prawie 900 mln dolarów. Wcześniej śledztwo wykazało, że firma telekomunikacyjna obchodziła sankcje USA kupując amerykański sprzęt, a następnie wykorzystywała go w swoich produktach i sprzedawała do Iranu.

Chińskie koncerny produkujące sprzęt telekomunikacyjny, takie jak Huawei i ZTE, uznawane są przez amerykańską administrację za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Huawei pozostaje liderem produkcji sprzętu sieciowego i drugim na świecie producentem smartfonów. ZTE jest jego mniejszym rywalem.