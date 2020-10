Zuckerberg i Dorsey wezwani przed Kongres ws. artykułu o synu Bidena

Senacka komisja sprawiedliwości USA wezwała szefa Facebooka Marka Zuckerberga, oraz zarządzającego Twitterem Jacka Dorseya do stawienia się na przesłuchanie ws. rzekomego ocenzurowania przez ich serwisy kontrowersyjnego artykułu o Hunterze Bidenie, synu Joego Bidena.

Szefowie dwóch największych serwisów społecznościowych mają odpowiedzieć na pytania amerykańskich senatorów o zasadność działań, jakie podjęły zarządzane przez nich platformy odnośnie artykułu o Hunterze Bidenie.

Sprawa dotyczy tekstu opublikowanego w gazecie "New York Post", zarzucającego synowi Joego Bidena - demokratycznego kontrkandydata urzędującego prezydenta Donalda Trumpa w tegorocznych amerykańskich wyborach prezydenckich - wykorzystywanie pozycji ojca, wiceprezydenta USA za kadencji Baracka Obamy, w prowadzeniu interesów z ukraińską spółką gazową Burisma. W materiale opublikowano m.in. kopie maili i fotografii, które miały zostać wykradzione z komputera syna polityka.

Twitter uznał, że artykuł naruszył politykę firmy dotyczącą publikowania "zhakowanych treści" i zablokował materiał. Krótko po tym firma poinformowała jednak, że postanowiła zmienić zasady serwisu i umożliwić zamieszczanie tego typu treści, pod warunkiem, że zostaną one odpowiednio oflagowane i że za ich publikacją nie stoją sami hakerzy lub osoby z nimi współpracujące. Z kolei Facebook ograniczył rozpowszechnianie artykułu na swoich serwisach społecznościowych do czasu, aż zostanie on zweryfikowany przez fact-checkerów.

Republikanie zarzucili serwisom cenzurę oraz wspieranie kandydatury Joego Bidena i oświadczyli, że chcą wyjaśnień. Za wezwaniem Zuckerberga i Dorseya na przesłuchanie przed senacką komisją sprawiedliwości USA zagłosowało senatorów.

"BigTech jest pijany władzą, dlatego musi ponieść odpowiedzialność. Zdobędziemy odpowiedzi dla Amerykanów" - napisał na Twitterze senator Ted Cruz z Partii Republikańskiej.

Nie wyznaczono jeszcze daty przesłuchania.