Zuckerberg kontra Musk: polemika na temat strategii opanowania pandemii Covid-19

Utarczka słowna Marka Zuckerberga z Facebooka, chwalącego środki wprowadzane w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się koronawirusa z Elonem Muskiem z Tesli, który uważa je za „faszystowskie” wywołała liczne kontrowersje – donosi agencja Reutera.

"Powiedzieć ludziom, że nie mogą opuścić domu, a jeżeli to zrobią, zostaną aresztowani, to jest faszystowskie". "To nie jest demokratyczne, to nie jest wolność. Oddajcie ludziom ich cholerną wolność!"- napisał Musk na Twitterze komentując wprowadzony w USA nakaz pozostania w domu w związku z epidemią Covid-19.

Z kolei Mark Zuckerberg w komentarzach na Facebooku wyraził obawy dotyczące zbyt wczesnego złagodzenia środków spowolniających rozprzestrzenianie się wirusa.

"Obawiam się, że ponowne otwarcie niektórych miejsc zbyt szybko, przed obniżeniem wskaźników zakażeń do minimalnych poziomów, wręcz zagwarantuje przyszłe wybuchy epidemii, a w dalszej perspektywie znacznie gorsze wyniki zarówno zdrowotne, jak i gospodarcze" - stwierdził właściciel Facebooka.

Siedziby obu firm mieszczą się w rejonie Zatoki San Francisco, przodującego we wprowadzaniu restrykcji związanych z pandemią Covid-19. Siedem hrabstw tego regionu wydało rozporządzenie o nakazie przebywania w domu na długo przed tym, jak władze Kalifornii objęły nakazem "stay at home" obszar całego stanu.

Tesla początkowo opierała się zarządzeniom i dopiero 19 marca wstrzymała produkcję w USA. Fabryka we Fremont została zamknięta zgodnie zarządzeniem władz Kalifornii, co jednak nie przeszkodziło w uzyskaniu dodatniego wyniku finansowego Tesla Inc w trzecim z rzędu kwartale. Kiedy inni producenci samochodów ograniczali produkcję, Tesla zwiększała inwestycje i obecnie oczekuje, że do połowy roku produkcja modelu "3" sedan w chińskiej fabryce Tesli w Szanghaju osiągnie poziom 4000 sztuk tygodniowo i 200 tys. rocznie.

"Nakaz pozostania w domu, szczerze mówiąc nazwałbym to przymusowym więzieniem ludzi w domach wbrew wszystkim konstytucyjnym prawom, moim zdaniem łamie wolność ludzi w sposób straszny i zły. To wyrządzi wielką krzywdę nie tylko Tesli, ale wszelkim firmom. I podczas gdy Tesla przetrwa burzę, jest wiele małych firm, którym to się nie uda" - oświadczył Elon Musk, który już 6 marca napisał na Twitterze, że "koronawirusowa panika to głupota", później jednak za darmo przekazał szpitalom respiratory.

Mark Zuckerberg podsumował wyniki finansowe swojej platformy stwierdzeniem, że chociaż liczba osób korzystających z Facebooka w czasie zamknięcia w domach wzrosła, w marcu zmalały jednak wpływy z reklam.

W zeszłym tygodniu Facebook wydał oświadczenie, że będzie usuwał z platformy społecznościowej wydarzenia związane z demonstracjami przeciwników koronawirusowych restrykcji w Kalifornii, New Jersey i Nebrasce, ponieważ naruszają decyzje władz stanowych.