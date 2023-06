Zwalczajmy cyfrowe nierówności, bo będziemy mieć problemy

O niwelowaniu cyfrowych nierówności, o roli infrastruktury i finansowania jej rozwoju mówi w rozmowie z portalem WNP.PL Marcin Futera z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Od twardej infrastruktury światłowodowej na poziomie miast i firm aż po usługi doradcze - możliwości finansowania tego typu inwestycji przez Europejski Bank Inwestycyjny są spore. Zwłaszcza jeśli infrastruktura będzie służyć do niwelowania cyfrowych nierówności.

Kluczowe pytania: cyfrowe nierówności - kogo i czego dotyczą?

Marcin Futera z EBI jest zdecydowanym zwolennikiem bardzo szerokiego podejścia do problemu nierówności cyfrowych. Termin ten definiuje następująco:

- To m.in. brak dostępu do infrastruktury albo słaba jakość tej infrastruktury lub niedostępność sprzętu, ale też wiedzy, jak z niego korzystać, co pokazała pandemia. Na przykład brak motywacji, nieumiejętność użytkowania, brak kompetencji powodują, że tak naprawdę nie wiadomo, co jest pierwsze, czy brak infrastruktury, czy brak tych umiejętności. Natomiast jest pewne sprzężenie zwrotne - uważa przedstawiciel EBR.

Poniżej pełna rozmowa z Marcinem Futerą z Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

Zakres nierówności tego typu - wraz z przyspieszeniem cyfryzacji wielu dziedzin życia - poszerza się, dotykając coraz większej liczby ludzi. Dysproporcje te wynikają z niedostosowania określonych grup społecznych do stopnia technologicznego rozwoju świata. To sprawia, że osoby dotknięte tym zjawiskiem nie korzystają z pozytywnych efektów cyfrowej transformacji i benefitów, które dostarcza rozwijająca się technologicznie gospodarka i społeczeństwo.

Cyfrowe nierówności bardzo często idą w parze z nierównościami takimi jak wykluczenie ekonomiczne, kulturalne i socjalne. Dotyczą m.in. starszych osób o niższych dochodach, mieszkańców wsi, osób niewykształconych i niepełnosprawnych.

Polska nie jest wyjątkiem na liście państw z cyfrowymi nierównościami

- Polska, niestety, znajduje się w grupie państw, które - według statystyk - są w ostatniej dziesiątce na liście państw europejskich w tym zakresie. Trudno to zmierzyć, bo nawet jeżeli mamy dostępność pewnej infrastruktury i nawet nominalnie są kompetencje do tego, żeby jej używać, to w jaki sposób powiedzieć, jaka jest jakość informacji, które docierają do finalnych użytkowników? W jaki sposób oni używają internetu? - pyta rozmówca WNP.PL.

I dodaje: - Środki do tego, żeby coś z tym zrobić, są ograniczone. Sztuczna inteligencja daje szansę na przedstawienie pewnych rozwiązań czy środków technicznych, głównie asystenckich, po to, żeby takie osoby przeprowadzić przez proces włączania do świata cyfrowego.