Związek Cyfrowa Polska i Obserwatorium.biz wydały e-poradnik o cyfryzacji dla firm

Związek Cyfrowa Polska i Obserwatorium.biz przygotowały e-poradnik "Przełącz się na #BiznesBezPapieru, czyli jak bezpiecznie wprowadzić firmę w cyfrowy świat", który ma przygotowywać polskich przedsiębiorców do zmian cyfrowych.

Zadaniem e-poradnika wydanego we współpracy z Asseco, Certum i Samsungiem jest pomoc firmom w rozpoczęciu cyfryzacji przez wdrożenie rozwiązań takich, jak cyfrowy obieg dokumentów.

Jak poinformowała Cyfrowa Polska, poradnik składa się z trzech części - pierwszej, poświęconej ogólnym zagadnieniom dotyczącym cyfryzacji przedsiębiorstw, drugiej pokazującej konkretne rozwiązania i narzędzia oraz trzeciej, w której zawarto praktyczne porady dotyczące tego, jak skutecznie wdrożyć ideę "bez papieru" (ang. paperless) w swojej firmie lub organizacji.

"Naszym założeniem było to, żeby w jak najprostszy sposób pokazać przedsiębiorstwom, iż rozpoczęcie cyfryzacji w firmie nie musi być trudne i że warto to zrobić" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik. Jego zdaniem wejście na cyfrową ścieżkę rozwoju to "w obecnych czasach niezbędna inwestycja, która z pewnością się zwróci".



W opinii Kanownika firmy rezygnujące z cyfryzacji mogą w przyszłości nie tylko ponosić straty, ale nawet wypaść z "innowacyjnego rynku".

Słowa prezesa ZCP wspiera prezes zarządu Asseco Data Systems Andrzej Dopierała, który ocenia, że "cyfryzacja nie jest już wyborem, jest koniecznością". Jego zdaniem to złożony proces, wymagający dogłębnej analizy potrzeb i możliwości danej organizacji, odpowiedniego przygotowania oraz planu. "Wiem, że są przedsiębiorcy, którzy mają obawy przed podjęciem tego wyzwania. Główną barierą jest konieczność zmiany dotychczasowych strategii i procesów oraz brak znajomości odpowiednich narzędzi i umiejętności ich wykorzystania" - stwierdza Dopierała.

E-poradnik Związku Cyfrowa Polska i Obserwatorium.biz powstał w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej #BiznesBezPapieru skierowanej do przedsiębiorców. Zaangażowane są w nią firmy technologiczne zrzeszone w Związku Cyfrowa Polska - Asseco i Samsung, wspierane przez ekspertów Certum, GovTech Polska, Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, SGH, Santander Consumer Banku i innych podmiotów.