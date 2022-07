Związek Cyfrowa Polska: idea Data Act jest słuszna, ale część zapisów wymaga doprecyzowania

Harmonizacja zasad obiegu danych w UE, którą przewiduje unijny pakiet regulacji Data Act, jest słuszną koncepcją, ale część zapisów pozostaje nieprecyzyjna i szkodzi rynkowi - ocenił Związek Cyfrowa Polska. Organizacja poinformowała w poniedziałek o przekazaniu swojego stanowiska KE.

Komisja Europejska (KE) zaprezentowała projekt Aktu w sprawie danych (Data Act) na początku 2022 roku. Ma on zapewnić użytkownikom urządzeń podłączonych do sieci dostęp do generowanych przez nich danych. Nowe unijne przepisy mają wspierać rozwój wtórnego rynku danych, umożliwiając dzielenie się nimi z innymi graczami na rynku.

W poniedziałek Związek Cyfrowa Polska poinformował, że przekazał KE swoje stanowisko ws. projektu.

"Wśród celów regulacji Unii Europejskiej znalazło się umocnienie pozycji negocjacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w gospodarce opartej o dane oraz oddanie w ręce władz narzędzi dostępu do danych gromadzonych przez przedsiębiorstwa w sytuacjach nadzwyczajnych" - przypomniała organizacja zrzeszająca podmioty z branży cyfrowej.

"Propozycja Komisji odpowiada na realną potrzebę stworzenia ram prawnych dla dynamicznie rozwijającej się gospodarki danych. Intencja harmonizacji zasad obiegu danych w UE jest bez wątpienia słuszna i może napędzić wzrost jednolitego rynku cyfrowego" - ocenił cytowany w informacji prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik. "Niestety część przedstawionych zapisów jest nieprecyzyjna. Proponowane przepisy pozostawiają nieco do życzenia w sferze równego traktowania graczy na rynku, przejrzystości prawa, prywatności czy ochrony własności intelektualnej i tajemnic handlowych" - dodał.

Zdaniem ekspertów Cyfrowej Polski, którzy przygotowali przekazane KE stanowisko, w projekcie Aktu "nie zdefiniowano dostatecznie jasno samego pojęcia +danych+ oraz zakresu przepisów". Wątpliwości autorów komentarza wzbudziły zapisy mogące skutkować obowiązkiem wyjawiania tajemnic handlowych przedsiębiorstw użytkownikom, innym przedsiębiorstwom czy administracji publicznej.

Związek Cyfrowa Polska wyraził również obawę, że projektowane przepisy mogą skutkować nierównym traktowaniem legalnie działających w UE firm ze względu na ich pochodzenie.

"W liście do Komisji Europejskiej zwrócono uwagę na obiektywne kryteria nadawania firmom statusu +strażników dostępu+, a co za tym idzie nakładania na nie dodatkowych obowiązków i ograniczeń. W swoim stanowisku Związek przestrzega także przed ryzykiem, jakie rodzi udzielenie rządom państw członkowskich dużej swobody w uzasadnianiu żądań dostępu do danych przedsiębiorstw oraz brak mechanizmów zabezpieczających przed nadużywaniem tej możliwości" - podano w informacji prasowej.

Według ekspertów organizacji "zapisy mogą okazać się niełatwe w realizacji na dzisiejszym rynku cyfrowym".

"Data Act ma umożliwić użytkownikom prostą i pozbawioną kosztów zmianę dostawcy usług chmurowych i przetwarzania danych. To na dostawcach spocznie obowiązek stworzenia technicznych narzędzi przenoszenia danych użytkowników do innych podmiotów, co, biorąc pod uwagę różnorodność modeli biznesowych i dynamikę rozwoju technologii oraz zasady konkurencji na rynku, może okazać się trudne" - wyjaśnił Kanownik.

"W stanowisku wskazaliśmy, że Data Act może nie współgrać z założeniami RODO oraz z unijnymi przepisami dot. ochrony konkurencji. Uporanie się z tymi sprzecznościami to oczywiście zadanie dla ekspertów prawnych. Jako branża wezwaliśmy jednak Komisję Europejską, by przepisy - szczególnie w ich sferze technicznej i wprost odwołującej się do działania technologii i rynku - powstawały w konsultacji z ekspertami sektora cyfrowego, którzy od podszewki znają rzeczywistość obiegu, przechowywania i udostępniania danych. Przepisy, które definiują sposób funkcjonowania kluczowego sektora gospodarki, nie mogą powstawać bez udziału tworzących go podmiotów" - zastrzegł Kanownik.

Związek Cyfrowa Polska to branżowa organizacja pracodawców o charakterze non-profit, zrzeszająca największe firmy z sektora cyfrowego i branży nowych technologii.