Związek Cyfrowa Polska pozytywnie ocenia prace nad Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa

Ustawa porządkująca procedury związane m.in. z budową sieci 5G jest konieczna; jako branża pozytywnie oceniamy prace nad Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa - wskazał Związek Cyfrowa Polska, odnosząc się do nowej wersji projektu ustawy o KSC.

Cytowany we wtorkowej informacji ZCP prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik wskazał na rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa i "konieczność szybkiego działania w przypadku identyfikacji niegodnych zaufania źródeł infrastruktury 5G".

W informacji przypomniano, że nowa wersja projektu ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa przedstawiona w połowie października opisuje m.in. mechanizm postępowania w sprawie uznania dostawcy sprzętu i oprogramowania dla podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa za dostawcę wysokiego ryzyka. Ustawa określa też czas na wycofanie infrastruktury takiego dostawcy.

Kanownik zwrócił uwagę na rosnące znaczenie obszaru cyberbezpieczeństwa wraz z postępującą cyfryzacją gospodarki i społeczeństwa. Dodał, że ustawa "nadająca bezpieczeństwu cyfrowemu techniczno-formalne ramy i porządkująca procedury związane m.in. z budową sieci 5G" jest konieczna.

"Jako branża zaangażowana w rozwój łączności i bezpiecznych usług cyfrowych pozytywnie oceniamy prace nad KSC" - wskazał Kanownik, który pochwala przewidziane w projekcie ustawy o KSC postępowanie w sprawie uznania dostawcy sprzętu lub oprogramowania dla podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa za dostawcę wysokiego ryzyka. "Rosnąca liczba ataków i skala zagrożeń sprawiają, że potrzebujemy przepisów, które w jasny sposób opisują ścieżkę postępowania wobec niegodnych zaufania podmiotów" - zaznaczył szef ZCP.

Zdaniem Kanownika warto bliżej przyjrzeć się ramom czasowym przewidzianym na wycofanie sprzętu lub oprogramowania przez dostawców uznanych za źródło wysokiego ryzyka. Zwrócił uwagę, że nowy projekt ustawy mówi o 7 latach na wykonanie decyzji administracyjnej lub 5 latach w przypadku dostarczania infrastruktury dla funkcji krytycznych. "Choć wymiana i modernizacja infrastruktury sieciowej to zjawisko regularne ze względu na postęp technologii i cykl życia produktów, to wycofanie sprzętu w dużej skali jest bardzo złożonym procesem" - zaznaczył. Dodał, że rozumie skąd wzięły się zaproponowane w projekcie ramy czasowe. "Mówiąc o kwestiach bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego kraju i sieciach 5G, które staną się podstawą cyfrowej gospodarki, w przypadku uznania, że dostawca infrastruktury nie jest godny zaufania, podjąć należy możliwie najszybsze działania na rzecz wymiany dostarczanych przez niego elementów i produktów" - podkreślił. Według niego cyberbezpieczeństwo nie może czekać, "szczególnie, gdy na szali są procesy o znaczeniu krytycznym".

Odnosząc się do zagadnień cyberbezpieczeństwa sieci mobilnych piątej generacji poruszanych w projekcie ustawy, prezes Cyfrowej Polski zwrócił uwagę, że w skali całej sieci, krytyczne znaczenie mieć może każdy jej element, który wykazuje podatność na atak. "Podejście do dostawców wysokiego ryzyka powinno być ujednolicone zarówno dla warstwy CORE, jak i RAN sieci 5G" - ocenił. Według niego kryteria uznania dostawcy jako obarczonego wysokim ryzykiem powinny być jednakowe niezależnie od elementu sieci, jaki on dostarcza.

Kanownik zaapelował też o jak najszybsze sfinalizowanie prac nad projektem. "Przyjęcie ustawy jest ważne z uwagi nie tylko na bezpieczeństwo narodowe, ale i rozwój gospodarczy" - wskazał. Dodał, że polski biznes wiąże duże nadzieje z siecią nowej generacji, która pozwoli usprawnić np. funkcjonowanie przemysłu oraz tworzyć nowe usługi i produkty w różnych sektorach - m.in. energetyce, służbie zdrowia, edukacji, komunikacji.

Związek Cyfrowa Polska (ZCP) to branżowa organizacja pracodawców o charakterze non-profit, zrzeszająca największe firm z branży sektora cyfrowego i nowych technologii - producentów, dystrybutorów i importerów działających na polskim rynku.