Związek Cyfrowa Polska: wyzwania w 2020 r. to m.in. 5G i cyberbezpieczeństwo

Główne wyzwania dla sektora cyfrowego w Polsce w 2020 roku to rozwój sieci 5G, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, cyfryzacja radia oraz rozdział środków z unijnego budżetu cyfrowego – ocenia Związek Cyfrowa Polska (ZCP) .

Według związku najpoważniejszym wyzwaniem, przed którym stoi branża w nowym roku to dalszy rozwój sieci piątej generacji. Dodano, że 5G m.in. dzięki większej przepływności, mniejszym opóźnieniom, obsłudze gigantycznej liczby urządzeń jednocześnie ma "przynieść wpływy do budżetu, nowe miejsca pracy i wzrost całych sektorów gospodarki".

"Wdrożenie i rozwój sieci piątej generacji przełoży się również na powstanie usług, które przy dzisiejszych możliwościach są nieosiągalne" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik.

Według niego kwestia 5G będzie "kluczowa dla przyszłości rozwoju innowacyjności Europy względem rynków światowych". "Najbliższe miesiące mogą być rozstrzygające dla 5G w Europie. Do tej pory prace nad wdrożeniem sieci w krajach Unii pozostawiały wiele do życzenia: państwa nie dysponowały strategiami wprowadzenia 5G, a rozmowy na temat sieci upływały w cieniu wątpliwości co do bezpieczeństwa całej infrastruktury" - ocenił.

ZCP podkreślił, że "myśląc o rozwoju 5G nie można zapominać o cyberbezpieczeństwie - nie tylko infrastruktury, ale też konsumentów i przedsiębiorców".

"Rolą państwa oraz naszej branży jest ciągłe podnoszenie świadomości wśród ludzi na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii. Z całą pewnością za wiedzą muszą pójść też zmiany legislacyjne, aby cyberbezpieczeństwo uzyskało systemowe wsparcie" - dodał cytowany w komunikacie prezes Związku.

Oceniono, że "niemałe wyzwania stoją też przed gałęzią e-commerce i e-usług - zarówno w Polsce, jak i w Europie".

Jak ocenił Kanownik, "w kraju przyjdzie nam kontynuować walkę o uczciwą konkurencję w e-handlu, który boryka się z problemem popularnych azjatyckich portali". Zdaniem Związku w skali Unii kluczowe są nadchodzące reformy, które może przynieść Kodeks Usług Cyfrowych. "Ryzyko zmian Dyrektywy, o którą opierają się usługi cyfrowe w Europie, oznacza, że trzeba w tej sprawie trzymać rękę na pulsie. W 2020 r. branża będzie musiała zadbać, by wszelkie regulacje usług cyfrowych i handlu elektronicznego wpisywały się w ideę jednolitego rynku cyfrowego" - podkreślono.

Zdaniem Kanownika 2020 r. może okazać się przełomowym dla zamówień publicznych na sprzęt IT w Polsce. "Wzrost kompetencji cyfrowych i rosnąca świadomość na temat postępu w cyfryzacji muszą dotknąć administracji. Powinny za sobą pociągnąć również zmiany w podejściu do zamówień publicznych, aby nabywany na ich drodze sprzęt, wybierany był nie tylko na podstawie ceny, ale również z uwzględnieniem kryteriów takich jak cyberbezpieczeństwo i jakość" - dodał.

Zdaniem szefa ZCP, w 2020 r. powróci temat cyfryzacji radia w Polsce. "Jest to konieczny krok w cyfryzacji gospodarki naszego kraju" - ocenił.

"Rok ten będzie szczególny również dla całego rynku europejskiego w związku z pierwszym w historii rozdziałem środków z planowanego na kolejne lata dedykowanego budżetu cyfrowego" - wskazał Kanownik. Dodał, że spożytkowanie środków z UE "zadecyduje, czy unijna gospodarka zdoła stać się realnym graczem na światowej arenie cyfrowej. Skala i sposób wykorzystania środków stanowić będzie o tym, czy UE uzyska niezależność w globalnej rozgrywce" - dodał.

Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego "Cyfrowa Polska" to branżowa organizacja pracodawców o charakterze non-profit, zrzeszająca największe firmy z branży RTV i IT - producentów, dystrybutorów i importerów działających na polskim rynku.