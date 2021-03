Zygmunt Solorz dawno nie zrobił tak dobrego biznesu

Kontrolowany przez Zygmunta Solorza Cyfrowy Polsat sprzedaje za blisko 7,1 mld zł 99,99 proc. udziałów w spółce Polkomtel Infrastruktura, do której należą maszty sieci komórkowej Plus. Nabywcą jest hiszpański operator infrastrukturalny Cellnex Telecom. Jeszcze niespełna trzy lata temu wartość spółki Polkomtel Infrastruktura wynosiła 1,6 mld zł, dziś jest sprzedawana za blisko 7,1 mld zł.

- Takie ruchy nie tylko nie są niczym dziwnym, ale wpisują się wręcz w obecne standardy rynkowe. W różnych branżach przemysłowych już 15-20 lat temu wydzielano z parków przemysłowych infrastrukturę mediów. Starano się odseparować stabilną część biznesu od tej, która podlega mocniejszym fluktuacjom rynkowym. Daje to inwestorom większą transparentność oraz pełną wycenę składników biznesu - zwrócił uwagę w rozmowie z WNP.PL Jacek Niewęgłowski, były wieloletni członek zarządu P4, operatora sieci komórkowej Play.- Znamienne jest, że Cyfrowy Polsat wydzielił z Polkomtela infrastrukturalną spółkę już przed paroma laty. Nie możemy więc mówić o nagłym działaniu teraz, tylko o kolejnym kroku w realizowaniu wcześniej przyjętej strategii - dodał.Zwrócił przy tym uwagę, że Polkomtel Infrastruktura jest spółką, która posiada ogromne zasoby nieruchomości. Ich wartość staje się bardziej oczywista, po wydzieleniu ze struktury telekomu. Skoro zaś przy bardzo niskich stopach procentowych nie brakuje dziś taniego pieniądza, to i łatwiej znaleźć nabywcę na taka infrastrukturę, który jest gotów dobrze zapłacić.Wartość transakcji odpowiada wcześniejszym szacunkom. Pod koniec czerwca 2020 r. analitycy Haitong Banku szacowali, że na sprzedaży infrastruktury pasywnej Cyfrowy Polsat mógłby zarobić od 4,7 mld zł do 7 mld zł, w zależności od wyników finansowych Polkomtela Infrastruktury za 2019 rok.Jak się potem okazało, 2019 rok był bardzo udany dla spółki, która w ujęciu rocznym zwiększyła wynik EBITDA (zysk przed amortyzacją, potrąceniem odsetek i opodatkowaniem) z 303 do 659 mln zł. Wyższe były tez przychody - 944,5 mln zł wobec 704 mln zł rok wcześniej. Toteż w grudniu 2020 roku Haitong Bank podniósł szacunkową wartość Polkomtelu Infrastruktury do przedziału 6,3-10,3 mld zł.Polkomtel Infrastruktura jest następcą prawnym spółki PL2014, do którego trafiła wydzielona z Polkomtela, operatora sieci Plus, infrastruktura sieci komórkowej oraz majątek spółki Aero2. Wiosną 2018 roku, w momencie przenoszenia infrastruktury Plusa do nowej spółki, została ona wyceniona na 1,6 mld zł. Jak więc widać w niecałe trzy lata udało się pomnożyć tę wartość ponad czterokrotnie, dzięki czemu Zygmunt Solorz po raz kolejny może powiedzieć, że zarabia duże pieniądze.