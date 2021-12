Zygmunt Solorz sprzedaje akcje Polsatu, a miał kupować

We wtorek zarząd Cyfrowego Polsatu postanowił o zakupie ponad 32 mln akcji własnych od spółki Embud 2, którą kontroluje Zygmunt Solorz, główny udziałowiec Cyfrowego Polsatu. Cena ma wynieść nie więcej niż 35 zł za walor.

Zarząd podjął decyzje na mocy upoważnienia udzielonego 16 listopada przez NWZA Spółki na potrzeby programu nabycia akcji własnych.



„Ponadto, mając na względzie ustalenie ceny za jedną akcję w ramach Transakcji na podobnym poziomie co cena za jedną akcję w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonym w dniu 28 września 2021 roku przez Spółkę, Reddev oraz Zygmunta Solorza w ocenie Rady Nadzorczej nie dojdzie do naruszenia interesów spółki ani akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, którzy mieli okazję sprzedać akcje spółki w wezwaniu po cenie równej maksymalnej cenie akcji w ramach Transakcji, a jednocześnie mogą po zbliżonej cenie dokonywać dalszych transakcji na rynku regulowanym” – napisała spółka w komunikacie.



Grupa kapitałowa Cyfrowego Polsatu w III kwartale 2021 roku nieznacznie zwiększyła przychody w stosunku do sytuacji rok wcześniej i wypracowała przeszło 9-krotnie większy zysk netto niż przed rokiem. Skokowy wzrost zysku został osiągnięty przede wszystkim dzięki sprzedaży spółki Polkomtel Infrastruktura, właściciela masztów telekomunikacyjnych sieci Plus.

28 września Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie na 13 proc. akcji własnych. Cenę oferowaną za akcję określono na 35 zł.

Cyfrowy Polsat porozumiał się z Zygmuntem Solorzem oraz kontrolowaną przez niego spółką Reddev Investments. Solorz chciał skupić z rynku akcje Cyfrowego Polsatu, znajdujące się w portfelach inwestorów mniejszościowych. Tymczasem według wtorkowego komunikatu, to spółka kontrolowana przez Solorza pozbywa się akcji Cyfrowego Polsatu.