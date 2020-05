Zysk finansowy ważniejszą motywacją cyberataków niż szpiegostwo

Zysk finansowy stał się w ostatnim czasie ważniejszą motywacją dla cyberprzestępców, niż szpiegostwo i wykradanie danych - wynika z opublikowanego we wtorek dorocznego raportu firmy telekomunikacyjnej Verizon na temat przestępczości w cyberprzestrzeni.

Prawie dziewięć na dziesięć cyberataków jest motywowanych finansowo - twierdzi Verizon po analizie ponad 32 tys. incydentów i potwierdzonych 4 tys. wtargnięć do infrastruktury teleinformatycznej w 81 krajach.

Liczba potwierdzonych wycieków danych w stosunku do ubiegłego roku podwoiła się - wynika z raportu. W związku z pandemią koronawirusa, częstotliwość występowania cyberataków rośnie, toteż firma spodziewa się kolejnego wzrostu - tym razem we wskaźniku cyberataków wobec firm, których pracownicy w czasie pandemii wykonują swoje obowiązki zdalnie.

67 proc. potwierdzonych cyberataków było przeprowadzonych z użyciem technik takich jak wykradanie danych do logowania, phishing i ataki na e-maile firmowe. Hakerzy, podobnie jak firmy, coraz częściej interesują się rozwiązaniami z zakresu technologii webowych i chmurowych. Ataki na aplikacje tego typu wzrosły do poziomu 43 proc. wszystkich incydentów, co stanowi podwojenie od ubiegłego roku - twierdzi Verizon.

Szef grupy biznesowej Verizon Tami Erwin ocenia, że "transformacja cyfrowa" podczas pandemii, która przeniosła większość pracy w sferę zdalną, zwiększyła liczbę zagrożeń w cyberprzestrzeni. "Wiele firm odesłało pracowników do pracy z domu nie myśląc tak naprawdę o przyszłości cyberbezpieczeństwa pracy" - twierdzi Erwin. "Myślę, że pracownicy wykonujący obowiązki zdalnie są bardziej podatni na cyberataki" - dodał w rozmowie z agencją Reutera.

Jego zdaniem firmy mogą chronić się przed cyberatakami edukując pracowników na temat m.in. technik phishingu, jakimi często posługują się hakerzy, a także uświadamiając ich na temat innych groźnych taktyk wykorzystywanych przez cyberprzestępców po to, by mogli uzyskiwać dostęp do wrażliwych danych.