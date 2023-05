Zysk technologicznej spółki Sedivio wzrósł trzykrotnie

Notowana na New Connect technologiczna spółka Sedivio opublikowała raport za 2022 rok. Przychody spółki wzrosły o ok. 80 proc. w stosunku do poprzedniego roku, a zysk netto urósł trzykrotnie.

Przychody ze sprzedaży spółki wyniosły w 2022 roku 11,5 mln zł. Zysk netto ukształtował się na poziomie 1,23 mln zł, podczas gdy w 2021 roku wyniósł on 412 tys. zł.

Jak podaje spółka, 2022 rok był kluczowy z punktu widzenia rozwoju Sedivio, bo intensywnie realizowano w jego trakcie strategię na okres 2022/2023.

- Obecna strategia rozwoju naszej firmy zakładała koncentrację na kilku obszarach, spośród których na szczególne wyróżnienie zasługuje cyberbezpieczeństwo - mówi prezes Sedivio Jakub Budziszewski.

- Dostrzegliśmy, w jakim tempie rozwija się ten sektor i postanowiliśmy skorzystać z potencjału, jaki oferuje. W 2022 roku podpisaliśmy w obszarze cyberbezpieczeństwa umowy o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów złotych. W najbliższym czasie spodziewamy się zamówień na konkretne usługi w tych obszarach, z czym wiązać się będą umowy wykonawcze - wylicza prezes Budziszewski.

- Ponadto konsekwentnie rozwijamy własny cyfrowy produkt w obszarze bezpieczeństwa informacji. Nazwaliśmy go "Cyrima" - dodaje.

Sedivio jest spółką akcyjną, która zajmuje się doradztwem technologicznym i tworzeniem oprogramowania. Notowana na New Connect od lipca 2015 roku. Największym udziałowcem spółki jest Krzysztof Barczewski, który posiada 26,6 proc. akcji.