Zyski Facebooka wzrosły o ponad 50 proc.

Facebook zanotował zysk w wysokości 11,2 miliardów dolarów w ostatnich trzech miesiącach 2020 roku, co stanowi wzrost o ponad 50 proc.w stosunku do roku poprzedniego. Przychody FB zwiększyły się w tym czasie o 33 proc. do około 28 miliardów dolarów.

Rośnie liczba użytkowników FB