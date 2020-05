Zyski Lenovo wyższe od oczekiwanych; firma rośnie dzięki epidemii

Grupa Lenovo zgłosiła znaczny spadek zysków w zakończonym w marcu kwartale rozliczeniowym, choć wyniki nadal były wyższe od prognoz analityków rynku. W czasie epidemii Covid-19 coraz więcej osób potrzebuje sprzętu do pracy zdalnej - podała w środę agencja Reutera.

W okresie od stycznia do marca zyski największego światowego producenta komputerów spadły o 64 proc., do poziomu 43 mln USD. Suma ta w dalszym ciągu była jednak wyższa od przewidywań - zapewniony przez firmę Refinitiv konsensus analityków wynosił zaledwie 7,5 mln USD. Przychody spadły zaś o ok. 9,7 proc, do 10,6 mld USD.

Raport finansowy firmy zaowocował umocnieniem się akcji spółki o ok. 5-proc. podczas wtorkowej sesji na giełdzie.

W komentarzu dla Reutera prezes firmy Yang Yuanqing stwierdził, że produkcja firmy wróciła na dobrą ścieżkę. "W Chinach działamy już na 100 proc."- wskazał. Menedżer spodziewa się, że w obecnym kwartale działy komputerów PC, inteligentnych urządzeń oraz centrów danych zanotują wzrost przychodów w porównaniach rok do roku.

W osobnej rozmowie z inwestorami firmy Yang ocenił, że firma prognozuje wzrost potencjalnego rynku komputerów o 25-30 proc. w przeciągu najbliższych 2-3 lat.

Lenovo w czasie trwającej epidemii Covid-19 zmuszone było m.in. do wstrzymania produkcji w zakładzie w Wuhan, w niektórych przypadkach firma zmuszona była też wysłać pracowników biurowych do pracy na liniach produkcyjnych z powodu licznych kwarantann kadry.

W I kw. 2020 r. globalne dostawy komputerów spadły o 12,3. proc. Był to największy spadek od 2013 r. W minionym kwartale Lenovo pozostało liderem rynku z 24,4 proc. udziałów. Drugie miejsce zajęła firma HP z 21,5 proc. Trzeci w kolejności był Dell z 19,7 proc. - wskazała firma analityczna Gartner.