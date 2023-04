0Olsztyn: Historyk dr Jerzy Sikorski honorowym obywatelem miasta

Historyk dr Jerzy Sikorski, popularyzator wiedzy o życiu i dziełach Mikołaja Kopernika otrzymał w środę tytuł Honorowego Obywatela Olsztyna. Rada miasta uhonorowała go m.in. za badania, które doprowadziły do odnalezienia w 2005 r. miejsca pochówku Kopernika w katedrze we Fromborku.

Uchwałę o nadaniu tytułu Sikorskiemu podjęli jednogłośnie radni podczas środowej sesji. Uznali oni, że Rok Mikołaja Kopernika, obchodzony z okazji 550. rocznicy urodzin wybitnego astronoma, jest dobrą okazją, by właśnie teraz uhonorować olsztyńskiego historyka. Honorowe obywatelstwo ma zostać uroczyście wręczone w maju na olsztyńskim zamku.

"Byłoby to ukoronowaniem jego kariery naukowej, którą poświęcił studiom nad życiem i dziełem tego wielkiego Polaka, a zarazem adekwatnym wyrazem uznania za zasługi na rzecz popularyzacji historii oraz wkład w kulturalno-społeczne życie Olsztyna" - podkreślono we wniosku o przyznanie tytułu.

Jak przypomniano, dr Sikorski to znawca dziejów Kopernika o międzynarodowej renomie. Jego badania doprowadziły do odnalezienia w 2005 r. miejsca pochówku Kopernika w katedrze we Fromborku. O tym odkryciu informowały media na całym świecie. Przyczyniło się to do promocji Olsztyna i Warmii, na której astronom spędził 40 lat i tutaj dokonał swoich największych odkryć, z heliocentryczną teorią wszechświata na czele.

Radni docenili też osiągnięcia Sikorskiego jako popularyzatora wiedzy o Koperniku. Jest on autorem ok. 180 publikacji, w tym książek "Mikołaj Kopernik na Warmii", "Dzieje Warmii i Mazur w zarysie", "Prywatne życie Mikołaja Kopernika" i "Galopem przez stulecia. Olsztyn 1353-2003".

Jerzy Sikorski urodził się 25 lipca 1935 r. w Wilnie. W 1960 r. ukończył studia historyczne na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1954-1955 pracował w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. W latach 1961-1962 kierował Muzeum Warmińskim w Lidzbarku Warmińskim. W 1963 r. został pracownikiem naukowym Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, a od 1970 do 1983 r. był dyrektorem tej instytucji. W latach 1983-1987 kierował Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.