1/3 Ukraińców mających krewnych w Rosji i na Białorusi nie rozmawia z nimi o wojnie

Wśród obywateli Ukrainy mających krewnych w Rosji i na Białorusi jedna trzecia nie rozmawia z nimi o wojnie, a wielu w ogóle zerwało kontakty.

Jak zauważają eksperci, oznacza to, że raczej nie można wpłynąć na społeczeństwo rosyjskie poprzez związki rodzinne.

Takie ustalenia przynosi sondaż ukraińskiego ośrodka badania opinii publicznej Centrum Razumkowa.

Jak podał w sobotę portal ZN.UA, sondaż przeprowadzono wśród 2020 obywateli Ukrainy na przełomie kwietnia i maja br.

Prawie połowa (46,6 proc.) respondentów ma krewnych w Rosji bądź na Białorusi. Wśród nich ponad 42 proc. wyznało - w odpowiedzi na pytanie, jak zmieniły się relacje między nimi - że "pokłócili się i nie utrzymują kontaktów". Prawie jedna trzecia (29,5 proc.) wybrała inną strategię - kontaktują się z krewnymi, ale "unikając rozmów o wojnie o polityce".

Jak przypomina w komentarzu politolożka Lidia Smoła, latem 2022 roku "Washington Post" opublikował wyniki badania świadczącego o tym, iż 48 proc. Ukraińców ma choćby jednego krewnego w Rosji. Większość z nich próbowała przekonać swych bliskich, by krytycznie podeszli do propagandy państwowej na temat wojny. Choć w wielu przypadkach próby te były nieskuteczne, to amerykański dziennik wyrażał nadzieję, że więzy rodzinne mogą odegrać pewną rolę w wojnie informacyjnej. Wyniki sondażu Centrum Razumkowa pokazują jednak, że nadzieje, iż uda się na Rosjan wpłynąć dzięki ich krewnym na Ukrainie, są płonne - podsumowuje ekspertka.