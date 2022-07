1 lipca wyjdzie z Warszawy 38. Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego

Pod hasłem "Pokój wam" wyruszy 1 lipca z Warszawy 38. Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego do Miejsca Piastowego w woj. podkarpackim. Będziemy modlić się za osoby uzależnione od alkoholu wypraszając im dar wolności - powiedział PAP kierownik pielgrzymki ks. Maksymilian Michcik.

Pątniczy szlak liczący ok. 400 km rozpocznie się 1 lipca uroczystą mszą św. w stołecznej archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie o godz. 14.30. Zgodnie z tradycją pielgrzymi spotkają się przy sarkofagu bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego - propagatora trzeźwości, aby po 14 dniach dojść do Miejsca Piastowego na Podkarpaciu, gdzie znajdują się relikwie bł. Bronisława Markiewicza, założyciela Zgromadzenia Księży Michalitów, apostoła trzeźwości.

Bł. Markiewicz wielokrotnie podkreślał, że "Polska albo będzie trzeźwa, albo jej wcale nie będzie!". Zaznaczał, że walka z pijaństwem "jest sprawą najpilniejszą, niezbędną, konieczną i w wysokim stopniu patriotyczną".

Odpowiedzią na jego słowa w lipcu 1985 r. po raz pierwszy wyruszyła Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego.

"Główną intencją pątników jest modlitwa za osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu. Biorąc jednak pod uwagę zmieniającą się rzeczywistość, uczestnicy pielgrzymki będą także polecać Bogu osoby uzależnione od innych substancji psychoaktywnych" - powiedział ks. Michcik ze Zgromadzenia Księży Michalitów. Dodał, że wśród pątników są także osoby dorosłe a nawet starsze.

Z powodu pandemii w ostatnich dwóch latach pielgrzymka miała charakter sztafety. "W tym roku odbędzie się w formie tradycyjnej. Pątnicy będą spać w budynkach parafialnych, schroniskach lub szkołach" - zapowiedział zakonnik. Wyjaśnił, że jest to wyraz szacunku dla mieszkańców mijanych miejscowości, których nikt nie chce narażać na możliwość zakażania SARS-CoV-2.

W tym roku hasłem pielgrzymki są słowa: "Pokój Wam". "Podczas 14 dni rekolekcji w drodze doświadczać będziemy obecności Boga w sakramentach, zwłaszcza w eucharystii. Będzie także czas na rozważanie Słowa Bożego, odkrywanie we wspólnocie wartości wspólnoty Kościoła, posłuchanie świadectw osób, które wyszły z nałogu alkoholowego, czy ludzi żyjących w abstynencji" - powiedział ks. Michcik.

Jak zapewnił ks. Michcik - na każdy etapie trasy można dołączyć do pielgrzymki lub podesłać swoje intencje.

"Na zakończenie pątniczego szlaku będzie możliwość podpisania powołanej przez ks. Franciszka Blachnickiego Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Zadeklarować abstynencję można na rok, stając się kandydatem do KWC, lub do końca istnienia KWC - decydując się na bycie jej członkiem" - wyjaśnił zakonnik.

KWC to zobowiązanie się nie tylko do abstynencji w intencji osób uzależnionych, ale także do nieczęstowania alkoholem, niekupowania go oraz do codziennej modlitwy za osoby dotknięte nałogiem.

Pielgrzymkę zwieńczy 13 lipca msza św. o godz. 17.30 w sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym. Liturgii będzie przewodniczył generał Michalitów (CSMA) ks. Dariusz Wilk. Następnego dnia przewidziane jest specjalne nabożeństwo i rozesłanie" - powiedział ks. Michcik.